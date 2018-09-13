В зиму – во всеоружии

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-13T15:26:30+03:00

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Подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума периода (ОЗП) в ПАО «МРСК Центра» вступила в заключительную фазу. Компания завершает реализацию основных мероприятий ремонтной программы и комплектацию аварийного резерва и продолжает совершенствовать систему оперативно-технического управления объектами электросетевого комплекса.

Ремонтная программа является для энергетиков одним из ключевых мероприятий подготовки к зиме: исправность электросетевого оборудования – важнейший фактор для обеспечения его безаварийной работы в период холодов, когда нагрузки на сети значительно увеличиваются. Основной объем ремонтов МРСК Центра уже выполнила. Специалисты компании провели ремонт 3072 коммутационных аппаратов 6-110 кВ (94,1% к плану года), 48 силовых трансформаторов 35-110 кВ (111,6% к плану года), отремонтировали 3781 трансформаторную подстанцию напряжением 0,4-10 кВ (93,4 %к плану года) и порядка 12,7 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (87,4 % к общему объему годовой программы).

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Исходя из опыта прохождения самых холодных месяцев в последние годы, при подготовке к нынешнему периоду ОЗП, в МРСК Центра делают особый акцент на повышение надежности функционирования воздушных линий электропередачи (ЛЭП). Важной составляющей этой работы является расчистка просек ЛЭП от древесной и кустарниковой растительности. На 2018 год компанией запланированы расчистка 11,3 тыс. га просек воздушных ЛЭП. Основная часть этих работ также завершена.

Продолжается реализация мероприятий по совершенствованию оперативно-технологического управления объектами электросетевой инфраструктуры, что позволяет, в частности, обеспечить более оперативное реагирование на технологические нарушения. К их устранению готовы сформированные в филиалах МРСК Центра 540 оперативно-выездных бригад (ОВБ) и 92 аварийно-восстановительные бригады повышенной мобильности. Бригады повышенной мобильности готовы в любой момент выехать на ликвидацию аварийной ситуации в любой регион России, они укомплектованы высоквалифицированными специалистами, прошедшими дополнительную подготовку, а также всем необходимым оборудованием и спецтехникой.

Противоаварийная подготовка оперативного персонала играет существенную роль в обеспечении стабильного прохождения наступающей зимы. В 2018 году с целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях МРСК Центра запланировано проведение порядка 16100 тренировок с оперативным персоналом, в том числе 11 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления.

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Аварийный резерв компании в настоящее время укомплектован уже на 99,5 %. Парк резервных источников электроснабжения включает в себя 602 передвижных и стационарных дизель-генераторных установок, суммарной мощностью 25,14 МВт, а также 1261 единица высокопроходимой и специальной техники. Вся техника уже прошла техническое обслуживание и готова к работе в период ОЗП.

Высокая степень готовности персонала и объектов электросетевой инфраструктуры МРСК Центра, своевременное и полное проведение всех подготовительных мероприятий являются залогом надежного электроснабжения регионов деятельности компании (11 субъектов Центрального федерального округа) в период осенне-зимнего максимума нагрузок, обеспечивают оперативное реагирование и устранение последствий возможных нештатных ситуаций. О том, что эта работа проводится в МРСК Центра качественно, свидетельствует статистика: по итогам ОЗП 2017-2018 гг. удельная аварийность в сетях компании в МРСК Центра снизилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя длительность перерывов электроснабжения сократилась на 34%.