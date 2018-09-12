На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 завершен разогрев первого контура до номинальных параметров

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-12T12:31:47+03:00

11 сентября 2018 года в 22:30 на энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке № 7 НВАЭС) в рамках «горячей» фазы холодно-горячей обкатки (ХГО) оборудования завершился разогрев первого контура

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Достигнуты параметры «горячего» состояния реакторной установки – температура теплоносителя 2800С и давление 16,0 Мпа.

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Разогрев первого контура – важный этап ХГО, во время которого было выполнено более 20 запланированных испытаний, основные из них:

- проверка работоспособности предохранительных клапанов защиты 1-го контура от превышения давления;

- испытание режима замены азотной «подушки» на паровую;

- испытания предохранительных устройств защиты 2-го контура от превышения давления;

- импульсная продувка главных паропроводов;

- пробный набор вакуума в конденсаторах турбины и другие испытания.

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«Затем в течение 610 часов в соответствии с графиком будут проводиться испытания, которые завершат «горячую» фазу ХГО, – сообщил заместитель главного инженера по сооружению новых блоков Владимир Казанский. – Поэтапное выполнение испытаний позволит убедиться, что работа энергоблока будет надежной и безопасной в течение всего периода эксплуатации».

Таким образом, успешная реализация холодно-горячей обкатки оборудования будет означать завершение одного из последних этапов перед подготовкой к физическому пуску второго инновационного энергоблока поколения «3+» Нововоронежской АЭС.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС