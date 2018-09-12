В Воронеже разгорается скандал с многодетной матерью, подозреваемой в крупном мошенничестве

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-12T17:37:31+03:00

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В соцсетях в среду, 12 сентября, распространили информацию о том, что 40-летнюю женщину, мать четырех детей, держат в изоляторе временного содержания (ИВС) в Воронеже. Правозащитники сообщают, что ночью 10 сентября ее увезли из Москвы в столицу Черноземья и поместили в тот самый ИВС. Между тем якобы 11-месячному ребенку женщины из-за аллергии требуется грудное вскармливание, чего в изоляторе она, естественно, делать не может.

В региональном Следственном комитете дали развернутый комментарий по поводу этих сообщений в соцсетях.

По данным СК, задержание 40-летней женщины прошло в рамках расследования уголовного дела по двум преступлениям, подпадающим под часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы).

Обвиняемыми по той же статье проходят, кроме многодетной матери, занимавшей руководящие посты в крупной автодилерской компании ОАО «Модус» и ее филиале - ООО «Воронеж-Реалти», еще два человека. Это 60-летний бывший заместитель генерального директора ОАО «Модус» и 41-летний экс-генеральный директор ООО «Воронеж-Реалти». Мужчина в возрасте был подчиненным 40-летней бизнес-вумен, а 41-летний обвиняемый – ее преемником на посту руководителя «Воронеж-Реалти».

В чем суть преступления? По версии следствия с 2011 по 2012 гг. ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации построило автокомплекс в Рамонском районе, потратив около 237 миллионов рублей. После этого с целью незаконного получения субсидий из бюджета Воронежской области указанные выше должностные лица вместе с пока еще неустановленными людьми представили в региональный департамент промышленности, транспорта и инноваций фиктивные документы. По ним, строительные работы выполнял другой подрядчик. При этом, по липовым документам, стоимость строительства автокомплекса превысила 580 миллионов рублей. В итоге ООО «Воронеж-Реалти» незаконно перечислили из бюджета Воронежской области около 65 миллионов рублей.

Кроме того, аферисты предоставили подложные документы и декларацию по налогу на добавленную стоимость налоговикам. В итоге обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации более 90 миллионов рублей.

В СК сообщают, что 40-летняя бизнес-леди была задержана 11 сентября. На это, по данным следователей, были веские основания: она более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала.

В Ленинском районном суде приняли решение продлить задержание женщины на 72 часа. Вопрос об аресте снова будут рассматривать на утреннем заседании суда в пятницу, 14 сентября.

- В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетелей допросили 25 человек. В Воронежской, Белгородской, Московской областей и в Краснодаре провели 15 обысков у лиц, имеющих отношение к деятельности ООО «Воронеж-Реалти», а также в организациях, под реквизитами которых проводились мнимые финансово-хозяйственные операции по строительству автокомплекса. На имущество ООО «Воронеж-Реалти» наложили арест на сумму ущерба по уголовному делу в размере более 155 миллионов рублей, – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.