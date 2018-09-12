2018-09-12T12:25:00+03:00
Общество

«ВкуснотеевоФест» - вкусное событие сентября пройдет сразу на трех площадках!

Горожан ждут танцы, конкурсы и вкусные подарки
Олег ИВАНОВ
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15 сентября впервые в Воронеже состоится яркий фестиваль вкуса от любимой молочной марки «Вкуснотеево». В День рождения города сразу на трех площадках все желающие смогут стать участниками праздника «ВкуснотеевоФест».

Так, у Центрального телеграфа с 10:00 до 14:00 вас ждет фееричная праздничная программа: кавер-бэнд, шоу с мгновенными переодеваниями, мистические предсказания будущего, футбольный фристайл, макарена в исполнении коров Вкуснотеево и многое другое!

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Конечно же, можно будет принять участие в дегустации фруктово-йогуртовых смузи! Не забывайте фотографироваться в специальных фотозонах, танцуйте и наслаждайтесь вкусом питьевых йогуртов.

Поучаствовать в конкурсах, получить подарки и попробовать смузи 15 сентября можно будет еще на двух локациях «ВкуснотеевоФеста». С 11:00 до 15:00 праздник будет проходить в парке «Алые паруса». С 11:00 до 15:00 – в Центральном воронежском парке. Здесь же вечером состоится концерт серебряных призеров «Евровидения» - «Бурановских бабушек».

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В то же время на площадке возле кинотеатра «Пролетарий» Вкуснотеево приготовило еще один сюрприз для горожан - нарядную фотозону с огромным воздушным шаром.

Приглашаем вас на «ВкуснотеевоФест»! Вкусно. Вкуснее. Вкуснотеево.

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