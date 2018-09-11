Курсанты воронежской Военно-воздушной академии приняли присягу

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-11T15:27:44+03:00

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В минувшую субботу, 8 сентября, торжественную присягу еще недавние школьники приняли по традиции на площади Ленина в Воронеже. Курсанты поклялись достойно выполнять воинский долг и защищать Отечество. После этого будущие офицеры выслушали напутственные слова от начальника Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина генерал-полковника Геннадия Зиброва, врио заместителя губернатора области Юрия Агибалова и других должностных лиц. За ребятами со слезами на глазах наблюдали их родные. Для них присяга стала не менее значимым событием.

Воронежская Военно-воздушная академия - один из наиболее значимых вузов в структуре Минобороны России. Здесь ежегодно набирают на тысячу курсантов больше, чем все остальные учебные заведения Воздушно-космических войск вместе взятые. Как рассказал Геннадий Зибров, в этом году в академию поступило более 2,5 тысячи курсантов, в том числе 800 человек - граждане из 39 иностранных государств, 487 - жители Воронежской области. Остальные ребята представляют все 84 (помимо нашего) субъекта страны.

- В этом году в академию был конкурс в среднем 3 человека на место, а на отдельные специальности доходил до 20 человек, - сообщил Геннадий Зибров. - Это все, что связано с беспилотными летательными аппаратами, радиоэлектронной борьбой, информационной безопасностью... Много поступило золотых медалистов, которые показали очень хорошие знания на вступительных экзаменах. Много студентов пришли к нам из гражданских вузов после 1 - 2 курсов. В строю нет тех, кто не достоин носить звание курсанта прославленной академии.

Врио вице-губернатора области Юрий Агибалов зачитал приветственный адрес от главы региона Александра Гусева.

- Для города воинской славы особая честь быть причастным к формированию новых поколений элиты Российской армии. С момента принесения присяги вы вступаете в героическое армейское братство с его многовековыми традициями. Наши солдаты и офицеры всегда славились отвагой, силой духа, выдержкой, благородством. Воспитав в себе такие качества, вы будете готовы к решению самых сложных служебных и житейских задач. Уверен, вы получите все необходимые знания, навыки, закалку, чтобы стать доблестными защитниками Родины, настоящими профессионалами и образцовыми офицерами. Именно такие военнослужащие сегодня составляют гордость Воздушно-космических сил нашей великой страны. От всей души поздравляю с принятием военной присяги! Пусть ваша жизнь будет благополучной и счастливой! - говорилось в обращении Александра Гусева. Глава региона также пожелал новобранцам хорошо учиться и добросовестно нести службу.