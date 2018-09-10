Почему воронежцы проигнорировали выборы губернатора?

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-10T17:39:11+03:00

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В том, что нынешний глава области избавится от приставки «врио», после выборов 9 сентября, сомнений было немного. Александр Гусев выглядел безоговорочным фаворитом. Вот что действительно удивило, так это явка в Воронеже: в городе проголосовали лишь чуть больше 20% от списочного состава избирателей. Почему же горожане решили манкировать выборы? Подводим итоги вместе с политологами и кандидатами на пост № 1 в регионе.

«Это скукотища»

Комментируя промежуточные результаты, Александр Гусев не удивился явке около 43% в целом по области. Он отметил, что ее так и прогнозировали – от 40 до 45%. Нежелание жителей региона делать свой выбор он списал на усталость и сентябрь.

- Явка не провальная, но и не высокая. Если брать цифры по области, то они в принципе для статуса Александра Гусева, откровенного преемника Алексея Гордеева, в общем-то неплохие. Такая явка не создает критических рисков для легитимности, но в то же время и не «укрепляет» господина Гусева. Конечно, неприятно получилось с Воронежем – это настоящая затрещина. Потому что явка здесь чуть больше 20%. Это означает, мягко говоря, скромную оценку господина Гусева со стороны воронежцев, - считает политолог Владимир Слатинов.

Напомним, в 2013 году в Воронеже на выборы мэра пришло чуть более 23% избирателей. Как раз тогда победил Александр Гусев. Вот только после этого прямое избрание градоначальника упразднили.

- На этих выборах был очевидный фаворит с соперниками, по сути дела, техническими. Город четко отреагировал на отсутствие интриги и реальной борьбы. Если бы воронежцы ценили Александра Гусева как мэра, они бы пошли на выборы. Но они не стали голосовать, - продолжает Владимир Слатинов. - Дальше Александру Гусеву нужно будет выходить из тени господина Гордеева, хотя, я так понимаю, до конца он этого так и не сделает. Вообще главное ощущение у меня от воронежских выборов – это скукотища.

Порой городским комиссиям приходилось скучатьФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Эконом-класс

Игорь Перевезенцев, кандидат от «Партии роста», одним из первых поблагодарил всех своих сторонников в соцсетях. Кандидат, которому только-только исполнилось 30 лет, не скрывал радости за результат и признался, что у него не было ни штаба, ни политтехнологов, ни бюджета, ни поддержки большой партии. При этом в разговоре с нами господин Перевезенцев усомнился в том, будет ли он продолжать свою политическую карьеру: уж слишком много сил она отнимает.

Виталий Климов, представитель «Справедливой России», признался, что его больше всего порадовали теледебаты, а вот неприятно удивила все та же низкая явка воронежцев.

- Такая явка заставляет задуматься все структуры власти, потому что мы явно где-то недорабатываем, раз люди перестают ходить на выборы. Надо делать выводы и выправлять ситуацию. Нельзя говорить, что у нас все равно все хорошо. Это страусиная позиция – спрятать голову в песок, - сказал нам Виталий Климов.

Хотя политологи предрекали провал еще задолго до дня «Х». Специалисты видели, что уж слишком экономной, слишком тихой и поверхностной выходит предвыборная гонка.

- Моих портретов в городе Воронеже было, может быть, штук шесть, - не скрывает депутат от КПРФ Николай Воронин. – Каждый располагает своими ресурсами. В принципе кампания получилась не особо яркой, но и не особо грустной. Состоялись дебаты на телевидении: мы высказали собственное мнение. Избиратель вправе сам решать, кому отдать голоса.

У молодежи привычки голосовать нет

Виктория Черникова, кандидат политических наук, сразу сказала нам, что ничего на этих выборах особо удивить не могло. Опять же эксперт сделала ударение на явку по Воронежу. Пожалуй, это и есть тот момент, который вызывает наибольший интерес.

- Она была ожидаемо низкой. Это традиционно для крупных городов. Но даже в этих рамках явка была разная на участках. Какие причины? Почему Ленинский район дал самую высокую? Есть, например, субъективные причины, связанные с демографическим составом населения. В Ленинском больше старой застройки – их жители традиционно ходят на выборы. А в Коминтерновском - новая: среди молодых людей привычки голосовать нет. Их нужно звать и убеждать, - уверена Виктория Черникова.

Александр Гусев практически без какой-либо борьбы занял трон Воронежской области. Но что будет дальше? Новый губернатор уже анонсировал изменения в составе правительства, а это значит, что кому-то из руководителей точно придется «подвинуться». И кажется, что будет гораздо интереснее следить за тем, как господин Гусев распорядится своей властью, чем за самими выборами.