«Золотое перо» в руках специалистов Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-10T16:32:44+03:00

С 4 по 7 сентября 2018 года в г.Заречный Свердловской области прошел четвёртый творческий конкурс АО «Концерн Росэнергоатом» «Фестиваль региональных СМИ «Энергичные люди»

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В фестивале приняли участие более 60 журналистов и 40 представителей пресс-служб из разных регионов присутствия объектов атомной отрасли.

Трехдневный марафон включал мастер-классы от ведущих журналистов, психологов, ученых России. Экскурсии на Белоярскую АЭС. Мероприятия, направленные на сплочение и командообразование.

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В финальный вечер фестиваля на торжественной церемонии награждения были объявлены победители в пяти журналистских номинациях, а также вручены призы специалистам пресс-служб за проекты в области внутренних и массовых коммуникаций.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС (УИОС НВ АЭС) было признано Лидером рейтинга пресс-служб АЭС Концерна «Росэнергоатом» в номинации «Экспертный комментарий-2018» по версии Компании развития национальной информационной среды «КоРаНИС». Кроме того в номинациях «Новые технологии» и «Инфоповод» УИОС НВ АЭС занял второе и третье место соответственно.

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Проект УИОС НВ АЭС «АЭС_в_рюкзаке» завоевал третье место в номинации «Социальные сети».

Третье место в номинации «Объектив» присудили Информационному агентству «Блокнот Воронеж» (главный редактор Михаил Сошин) за цикл видеороликов «Внутренняя кухня Нововоронежской АЭС без купюр».

Также третью премию в номинации «Среда обитания» получил корреспондент «АиФ-Черноземье» Юрий Голубь за публикацию «С точностью до Беккереля».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС