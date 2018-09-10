Сергей Канищев: «Явку на губернаторские выборы в Воронеже снизила пенсионная реформа»

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-10T14:58:23+03:00

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Стали известны окончательные итоги выборов в Воронежской области. По данным избиркома, явка на участки составила 44,83%, в Воронеже проголосовали 20,74% от списочного состава избирателей. Активнее всего шли на участки жители Петропавловского района, где явка составила 88,7%

Часть бюллетеней, как обычно, была испорчена гражданами. Бланки рвали, уносили с собой или «случайно» забывали чистыми в кабинках.

Однако серьезных нарушений избирательного законодательства в избиркоме не зарегистрировали. Одно обращение по поводу якобы давления на избирателей в Семилуках сейчас разбирает полиция.

Несмотря на низкую явку, на фоне России наш регион выглядит неплохо.

- По явке и результатам голосования Воронежская область заняла третье место в Центральном регионе, - рассказал Сергей Канищев, председатель избиркома Воронежской области. – На цифрах отразились последние политические события в России, например, решение о повышении пенсионного возраста.

Победителем губернаторских выборов стал Александр Гусев. За него отдали свои голоса 72,52% проголосовавших избирателей в области и 54,76% - в Воронеже. Второе место занял Николай Воронин (13,68% по области и 21,49% - по Воронежу), третье – Олег Бурцев (6,25% и 10,59% соответственно), четвертое поделили Виталий Климов и Игорь Переверзенцев (2,22% по области и 3,05% и 4,05% по области), пятое место у Аркадия Минакова (1,58% и 3,85%).