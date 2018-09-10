2018-09-10T14:05:00+03:00
Общество

Книги были мечтой

Школьников Новохопёрского района поздравили их шефы-друзья из Уральской горно -металлургической компании
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Книжки, мячики, секундомеры, теннисные столы и оборудование – не только дорогое удовольствие, но и постоянная статья расходов в сельских школах.

С новым учебным годом в школы Новохоперского района пришли и дополнительные траты. Разумеется, средства на учебники, ремонт, охрану и многое другое предусмотрены федеральном и региональным бюджетами. Но хватает не на все. Например, накануне нового учебного года директор Камено-Садовской средней школы Елена Латышова долго думала, чем бы заполнить полки школьной библиотеки.

- Учебную литературу мы, конечно, закупаем стопроцентно. А вот дополнительную – откуда взять? А ведь хочется, чтобы дети из глубинки читали яркие, красивые, познавательные книги. Это была мечта, и она сбылась, - рассказывает Елена Латышова.

Новенькие энциклопедии по естествознанию и истории в Камено -Садовскую школу привёз представитель Уральской горно-металлургической компании в Новохоперском районе Андрей Свиридов.

- Мы просто позвонили Елене Ивановне и спросили: чем помочь? Оказалось, книгами. Откуда же ещё их взять в сельской школе? Не с родителей же деньги собирать, - объясняет Андрей Свиридов.

Не остались без внимания школы села Бороздиновка и Елань-Коленовского рабочего поселка. Они получили новые мячи в спортзал, а так же столы и все необходимое оборудование для занятий настольным теннисом.

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В целом же, поддержку в честь Дня знаний УГМК в этом году оказало пяти школам Прихопёрья. В том числе, и Новохопёрской гимназии номер 1, и школе посёлка Новохопёрский 91, и СОШ 1 Елань-Колено. Вперёд - в новый учебный год, к новым достижениям в спорте и учёбе!

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