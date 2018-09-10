2018-09-10T13:25:21+03:00
Общество

Вода в Новохоперском районе безопасна и не заражена радиацией

В пятницу, 7 сентября в Новохоперском районном суде села Елань-Колено прошло слушание дела по иску активистов движения «Стоп никель»
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Активисты движения ранее утверждали, что вода в селе Елань-Колено заражена радиацией. Это было уже третье заседание суда по данному делу. Первые два прошли 10 июля и 2 августа. ООО «Медногорский медно-серный комбинат», которое входит в состав Уральской горно-металлургической компании, выступало в качестве третьей стороны по данному делу.

В 2013-2016 годах УГМК, занимающаяся согласно лицензий разработкой никелевых месторождений в Новохопёрском районе Воронежской области, проводила геологоразведку. По мнению истцов, именно это стало причиной заражения питьевой воды в Елань-Колено. Но достаточных доказательств этому заявители - активные участницы движения «Стоп никель» Лилия Ишкова и Любовь Вавилова, как установил суд, предоставить не смогли. Проведённые истцами исследования не соответствуют требованиям законам и принятым ГОСТам. Отобранные пробы надлежащим образом не маркировались, идентификация собранных проб и принадлежность их к конкретному источнику водоснабжения установить не представлялось возможным. Судом однозначно установлено, что вода в селе не заражена радиацией. По последним результатам проверки Роспотребнадзора питьевая вода в селе Елань-Колено соответствует норме.

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Однако истцы дополнительно и сами решили проверить питьевую воду на радиацию в испытательной лаборатории. Истцы предоставили суду результаты этих испытаний, но среди представленных документов не оказалось протоколов и актов отбора проб воды. По мнению адвоката ООО «ММСК» (лицензиат, входит в УГМК) Анастасии Удеревской, это значит, что неизвестно кто, когда и откуда отбирал воду для анализов, и доверять этим результатам нельзя. Также адвокат обратила внимание суда на то, что в протоколах испытаний, которые проводила лаборатория, указано: пробы воды были взяты из колодцев – нецентрализованных источников водоснабжения, а исследования проведены на соответствие СанПиН для источников централизованных систем питьевого водоснабжения.

- Так как пробы воды, о которых говорят истцы, были взяты с нарушениями, а значит, доверять результатам этих анализов нельзя, - считает адвокат Анастасия Удеревская. По мнению адвоката УГМК, данным решением суда создан прецедент, поскольку ранее никто - ни надзорные органы, ни прокуратура - не проверял качество проведённых антиникелистами исследований проб воды и не обращал внимание на то, соблюдались ли при отборе проб требования соответствующих ГОСТов. Теперь же любые исследования активистов будут подвергаться тщательному анализу на предмет соблюдения процедур отбора проб воды и соблюдение установленных законом методик исследований.

Требования истцов суд отклонил как незаконные и необоснованные. Решение суда вступит в законную силу в установленные сроки.

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