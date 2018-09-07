Четвертый фестиваль "Маршак" покажет воронежцам японские сказки, театр вкуса и "Принц и нищий"
В Воронеже объявили программу IV Международного детского театрального фестиваля «Маршак», он пройдет с 27 октября по 4 ноября. В этом году наполнением программы Маршакфеста занималась театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей Варвара Коровина.
- За несколько дней фестиваля мы рассчитываем показать нашим зрителям 29 разноплановых спектаклей, которые отражают основные мировые тенденции в детском театре. Нам бы хотелось, чтобы аудитория фестиваля была намного шире, чем Воронежская область, и я уверена, что уже через пару лет приезжать всей семьей на осенние каникулы на родину Маршака, чтобы увидеть лучшие спектакли, у многих станет традицией, - отметила Варвара Коровина.
В этом году в программе форума свои постановки покажут 17 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Петрозаводска, Абакана, а также из Франции и Швейцарии.
По традиции в афишу обязательно включены спектакли по произведениям Самуила Маршака. Программа фестиваля состоит не только из театральной, но и образовательной части, включающей в себя лекции и мастер-классы театральных педагогов и режиссеров.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «МАРШАК»
27 октября
«Последний папа» (6+) Саратовский ТЮЗ имени Киселева
13.00 и 18.00 Воронежский концертный зал
«Аленький цветочек» (3+) Никитинский театр (Воронеж)
11.00 Никитинский театр
«Чук и Гек» (6+) театр драмы имени Кольцова
15.00 театр драмы
28 октября
«Остров сокровищ» (12+) Воронежский ТЮЗ
12.00 театр юного зрителя
«Сказка об умном глупом мышонке» (2+) театр кукол «Шут» имени Вольховского
10.00, 12.00 театр кукол
29 октября
«Крошечный океан» (3+) Театриум на Серпуховке (Москва)
11.00, 13.00, 17.00 Камерный театр
«Принц и нищий» (6+) Театриума на Серпуховке (Москва)
18.00 Воронежский концертный зал
«Железо» (12+) театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск)
15.00, 19.00 театр кукол
«Конек-Горбунок» (6+) Воронежский ТЮЗ
11.00 театр юного зрителя
30 октября
«Принц и нищий» (6+) Театриум на Серпуховке (Москва)
11.00 и 15.00 Воронежский концертный зал
«Семейная пекарня» (6+) Театр вкуса (Москва)
14.00, 17.00 Никитинский театр
«Как дети» (12+) Новый театр (Воронеж)
19.00 Дом актера
31 октября
«С тех пор… пингвины летают» (6+) театр Samoloet (Франция)
12.00, 15.00 театр юного зрителя
«Слон» (4+) театр Karlsson Haus (Санкт-Петербург)
15.00, 17.00 Камерный театр
«Мечтатель, или Почему я?» (12+) Театр вкуса (Москва)
15.00, 18.00 Никитинский театр
«Японская сказка. Меч самурая» (6+) Театриум на Серпуховке (Москва)
18.00 Воронежский концертный зал
«Я Басё» (6+) Упсала-Цирк (Санкт-Петербург)
18.00 театр драмы
1 ноября
«Японская сказка. Меч самурая» (6+) Театриум на Серпуховке (Москва)
11.00, 15.00 Воронежский концертный зал
«Я озвучиваю мультик» (6+) Театр на Литейном (Санкт-Петербург)
11.00, 14.00 театр юного зрителя
«Про честное слово» (8+) Театр Karlsson Haus (Санкт-Петербург)
15.00, 17.00 Камерный театр
«Андерсен. В поисках сказки» (6+) Творческое объединение 9 (Москва)
15.00, 18.00 Никитинский театр
«Я Басё» (6+) Упсала-Цирк (Санкт-Петербург)
18.00 театр драмы
2 ноября
«Незначительные вещи» (6+) Театр для взрослеющих (Швейцария)
15.00, 17.00 Камерный театр
«Ваня и крокодил» (6+) Московская областная филармония (Москва)
15.00, 18.00 Воронежский концертный зал
«Вафельное сердце» (8+) Творческое объединение 9 (Москва)
15.00, 18.00 Никитинский театр
3 ноября
«Кто живет в коробке» (2+) Фестиваль бэби-театров Kukusya (Москва)
11.00, 13.00 театр драмы
«Незначительные вещи» (6+) Театр для взрослеющих (Швейцария)
14.00 Камерный театр
«Снеговик» (8+) Театр кукол имени Образцова (Москва)
15.00, 18.00 Никитинский театр
«Снежный ветер» (0+) Проект Александры Ловянниковой (Москва)
11.00, 13.00 театр драмы имени Кольцова
«Все подряд» (4+) театральная компания «Моника и дрозд» (Москва)
11.00, 13.00 театр юного зрителя
«Соседи» (3+) Хакасский национальный театр кукол «Сказка» (Абакан)
15.00, 17.00 театр кукол
«Старый сеньор и…» (12+) театр кукол имени Образцова (Москва)
16.00, 19.00 театр драмы
«Спасти супербелку» (8+) театральная компания «Артслэнд» совместно с театром «Центр драматургии и режиссуры» (Москва)
14.00, 18.00 Воронежский концертный зал