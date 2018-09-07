Четвертый фестиваль "Маршак" покажет воронежцам японские сказки, театр вкуса и "Принц и нищий"

СЕГОДНЯ 17:59 2018-09-07T18:24:26+03:00

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В Воронеже объявили программу IV Международного детского театрального фестиваля «Маршак», он пройдет с 27 октября по 4 ноября. В этом году наполнением программы Маршакфеста занималась театральный продюсер и эксперт в области российского и зарубежного театра для детей Варвара Коровина.

- За несколько дней фестиваля мы рассчитываем показать нашим зрителям 29 разноплановых спектаклей, которые отражают основные мировые тенденции в детском театре. Нам бы хотелось, чтобы аудитория фестиваля была намного шире, чем Воронежская область, и я уверена, что уже через пару лет приезжать всей семьей на осенние каникулы на родину Маршака, чтобы увидеть лучшие спектакли, у многих станет традицией, - отметила Варвара Коровина.

В этом году в программе форума свои постановки покажут 17 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Петрозаводска, Абакана, а также из Франции и Швейцарии.

По традиции в афишу обязательно включены спектакли по произведениям Самуила Маршака. Программа фестиваля состоит не только из театральной, но и образовательной части, включающей в себя лекции и мастер-классы театральных педагогов и режиссеров.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «МАРШАК»

27 октября

«Последний папа» (6+) Саратовский ТЮЗ имени Киселева

13.00 и 18.00 Воронежский концертный зал

«Аленький цветочек» (3+) Никитинский театр (Воронеж)

11.00 Никитинский театр

«Чук и Гек» (6+) театр драмы имени Кольцова

15.00 театр драмы

28 октября

«Остров сокровищ» (12+) Воронежский ТЮЗ

12.00 театр юного зрителя

«Сказка об умном глупом мышонке» (2+) театр кукол «Шут» имени Вольховского

10.00, 12.00 театр кукол

29 октября

«Крошечный океан» (3+) Театриум на Серпуховке (Москва)

11.00, 13.00, 17.00 Камерный театр

«Принц и нищий» (6+) Театриума на Серпуховке (Москва)

18.00 Воронежский концертный зал

«Железо» (12+) театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск)

15.00, 19.00 театр кукол

«Конек-Горбунок» (6+) Воронежский ТЮЗ

11.00 театр юного зрителя

30 октября

«Принц и нищий» (6+) Театриум на Серпуховке (Москва)

11.00 и 15.00 Воронежский концертный зал

«Семейная пекарня» (6+) Театр вкуса (Москва)

14.00, 17.00 Никитинский театр

«Как дети» (12+) Новый театр (Воронеж)

19.00 Дом актера

31 октября

«С тех пор… пингвины летают» (6+) театр Samoloet (Франция)

12.00, 15.00 театр юного зрителя

«Слон» (4+) театр Karlsson Haus (Санкт-Петербург)

15.00, 17.00 Камерный театр

«Мечтатель, или Почему я?» (12+) Театр вкуса (Москва)

15.00, 18.00 Никитинский театр

«Японская сказка. Меч самурая» (6+) Театриум на Серпуховке (Москва)

18.00 Воронежский концертный зал

«Я Басё» (6+) Упсала-Цирк (Санкт-Петербург)

18.00 театр драмы

1 ноября

«Японская сказка. Меч самурая» (6+) Театриум на Серпуховке (Москва)

11.00, 15.00 Воронежский концертный зал

«Я озвучиваю мультик» (6+) Театр на Литейном (Санкт-Петербург)

11.00, 14.00 театр юного зрителя

«Про честное слово» (8+) Театр Karlsson Haus (Санкт-Петербург)

15.00, 17.00 Камерный театр

«Андерсен. В поисках сказки» (6+) Творческое объединение 9 (Москва)

15.00, 18.00 Никитинский театр

«Я Басё» (6+) Упсала-Цирк (Санкт-Петербург)

18.00 театр драмы

2 ноября

«Незначительные вещи» (6+) Театр для взрослеющих (Швейцария)

15.00, 17.00 Камерный театр

«Ваня и крокодил» (6+) Московская областная филармония (Москва)

15.00, 18.00 Воронежский концертный зал

«Вафельное сердце» (8+) Творческое объединение 9 (Москва)

15.00, 18.00 Никитинский театр

3 ноября

«Кто живет в коробке» (2+) Фестиваль бэби-театров Kukusya (Москва)

11.00, 13.00 театр драмы

«Незначительные вещи» (6+) Театр для взрослеющих (Швейцария)

14.00 Камерный театр

«Снеговик» (8+) Театр кукол имени Образцова (Москва)

15.00, 18.00 Никитинский театр

«Снежный ветер» (0+) Проект Александры Ловянниковой (Москва)

11.00, 13.00 театр драмы имени Кольцова

«Все подряд» (4+) театральная компания «Моника и дрозд» (Москва)

11.00, 13.00 театр юного зрителя

«Соседи» (3+) Хакасский национальный театр кукол «Сказка» (Абакан)

15.00, 17.00 театр кукол

«Старый сеньор и…» (12+) театр кукол имени Образцова (Москва)

16.00, 19.00 театр драмы

«Спасти супербелку» (8+) театральная компания «Артслэнд» совместно с театром «Центр драматургии и режиссуры» (Москва)

14.00, 18.00 Воронежский концертный зал