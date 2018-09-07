Прятки по-взрослому: как спецназ искал диверсантов в воронежском лесу

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-07T17:01:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители хутора Малая Меженка Россошанского района немало удивились, когда увидели невдалеке от своих домов бесконечный караван спецавтомобилей. Мимо окон двигались машины ДПС, пожарные «Уралы», грозные «Тигры» ОМОНа, бронетранспортеры и бесчетное количество автобусов, в окнах которых были видны люди в полицейской форме.

В учениях приняли участие порядка 180 единиц техникиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

На поле рядом с хутором выросли огромные надувные палатки, тут же появились машины связи и генераторы. «Что же там произошло?» - недоумевали местные жители. «Учения!» - успокоили правоохранители.

По официальным данным УФСБ, были задействованы более 1700 представителей разных ведомств. От обилия аббревиатур рябит в глазах – тут были все! Участвовали и служба безопасности, и полиция, и Росгвардия, и 20-я армия – и так далее, и так далее. Автомобилей и единиц спецтехники насчитали более 180.

Столь масштабные учения решили провести прямо перед выборами: в день голосования надо быть готовым к любым провокациям. Место выбрали неслучайное: в считанных километрах от Малой Меженки – граница соседнего государства. С той стороны можно ждать любых сюрпризов…

Первое столкновение

По сценарию учений, этим самым сюрпризом стала группа из пяти людей с автоматами, которая пересекла границу в четыре утра. Диверсанты захватили автомобиль и двинулись в глубину области. Но вот незадача – вблизи Малой Меженки машину остановили сотрудники ДПС. Ответом на просьбу показать документы была автоматная очередь…

Инспектор тяжело ранен, диверсанты бросают транспорт и исчезают в соседнем лесу. Полицейские начинают оцепление участка. Тем временем сигнал о происшествии получили в Воронеже. Создается межведомственный штаб. К месту, где прячутся диверсанты, спешат оперативные службы…

Резонный вопрос: если так много людей отправляется в далекую Россошь, кто в это время охраняет Воронеж? Оказывается, на посты заступают резервные силы - нехватки сотрудников нет.

Боевик начался

Полицейские стоят буквально через каждые несколько метров – и мышка не проскочит, не то что здоровенный мужик в камуфляже с автоматом наперевес. Отдельные отряды начинают эвакуацию местных жителей.

Невдалеке военные разворачивают минометы. Люди в касках за считанные секунды снимают орудие с тележки и устанавливают в боевое положение. Командир взвода рассказывает, что миномет будет особенно эффективен против укреплений, транспортных средств, крупных скоплений людей. Если диверсанты решат совершить прорыв, военным скучать не придется.

Установка миномета в боевое положение.Учения 5 сентября 2018 года в Воронежской области

Тем временем в соседнем лесу можно начинать съемки боевика. Две группы спецназа занимают позиции на разных его концах. «Тигры» объезжают участок с громкоговорителями: «Внимание! Объект оцеплен! Предлагаем сдаться!» Увы, на переговоры диверсанты не идут - об этом красноречиво свидетельствует автоматная очередь.

Рывок перед попаданием в лесФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Спецназовцы под прикрытием БТРов проходят открытый участок и рассеиваются внутри зарослей. Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать…

Автоматы, бомбы и комары

Моменты учений 5 сентября.В воронежском лесу искали диверсантов

Оставленная диверсантами машина оцеплена. Есть предположение, что в ней припрятали взрывчатку. К автомобилю приближается кинолог. Его пес Майк – один из немногих участников учений, лицо которого можно показывать в СМИ.

Майк готов поработатьФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Четвероногий сотрудник обходит автомобиль, потом заглядывает внутрь. Как старательно работает – залюбуешься! Результат не заставляет себя ждать. Рядом с машиной Майк находит подозрительный предмет. Сюда уже спешит взрывотехник. Считанные минуты – и опасная находка обезврежена.

В лесу продолжаются перестрелки. Диверсанты бросаются из стороны в сторону в попытках найти лазейку. Их уже четверо – одного удалось задержать. Отчаявшиеся и измотанные, они решаются на попытку прорыва оцепления. Четверо мужчин выбегают из леса, ведя беспорядочный огонь. В ответ следуют меткие выстрелы… Несколько секунд – и спецназовцы докладывают в штаб о ликвидации противников.

Оказывается, кроме подразделений оперативных служб с незваными гостями сражались комары. И если первые стреляли холостыми, то вторые вели огонь на поражение.

Последний рывок диверсантов.Учения 5 сентября 2018 года в Россошанском районе Воронежской области

- Совсем нас замучили! – рассказывает один из «убитых» диверсантов. - За несколько часов живого места не оставили.

Близится закат. Растворяется оцепление, исчезают палатки. Караван автомобилей вытягивается в сторону Воронежа… Учения закончились.

Они не выглядели как пейнтбольный матч; не было ощущения, что толпа крепких мужчин решила поиграть в войнушку. И дело не только в жесткой дисциплине. Здесь каждый участник понимает: чем лучше сработаешь сейчас, тем быстрее получится среагировать на реальную угрозу. Но лучше бы не пришлось…

СМОТРИТЕ ФОТОГАЛЕРЕЮ