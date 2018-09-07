Главная «пробка» Воронежской области исчезнет в мае 20-го года

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-07T16:42:04+03:00

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В минувшую среду, 5 сентября, глава региона Александр Гусев и председатель ГК "Автодор" Сергей Кельбах побывали на новой дороге, после чего обсудили, как продвигаются там работы.

К строительству дороги в обход Лосево – Павловска приступили в августе прошлого года. С тех пор регулярно в наш регион приезжает руководство заказчика строительства – госкомпании "Автодор", чтобы проконтролировать ход работ. Их выполняет подрядная организация «Трансстроймеханизация».

Новый участок трассы М-4 "Дон" проходит с 633 по 715 км, в обход «узкого горлышка» в Лосево и Павловске, «пробки» в которых этим летом побили все прошлогодние рекорды.

Как рассказал председатель "Автодора", протяженность новой дороги составляет 85,17 км. Трасса будет иметь наивысшую категорию – Iб. Это скоростная дорога с четырьмя полосами движения, 37 путепроводами и мостами, пятью транспортными развязками и семью площадками для отдыха.

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– Мы проанализировали выросший более чем на 15% поток, еще более увеличившиеся пробки в Лосево и Павловске. В следующем году поток будет еще больше, а в 20-ом еще. Поэтому мы поставили себе задачу: ввести объект к туристическому сезону – к маю 2020 года. Сделать это будет не просто, но возможно, – заявил Сергей Кельбах на осмотре новой дороги, памятуя о том, что окончание строительства по плану – конец 20-го года.

Глава региона Александр Гусев со своей стороны пообещал предоставить свою необходимую административную поддержку и сказал, что новая дорога будет хорошими подарком не только для водителей, но и для самих жителей Лосево и Павловска.

Затем врио губернатора и руководитель госкомпании вместе с дорожниками обсудили ход строительства участка, а после ответили на вопросы журналистов.

По словам Сергея Кельбаха, обход рассчитан на 80 тыс. автомобилей в сутки. Сегодня в районе Павловска трафик составляет более 40 тыс. (для сравнения: в 2016-ом – 30 тыс.):

– Альтернатива точно также будет оставаться федеральной дорогой. Таким образом, на существующей дороге ничего не изменится. Для автомобилистов появится возможность выбирать – продолжить движения через населенные пункты Лосево – Павловск и затратить на это 1,5 часа или уйти на платную дорогу и затратить 20 – 25 минут при разрешенной скорости 130 км в час.

Кроме того, Сергей Кельбах рассказал, что в этом году госкомпания приступила к строительству в Лосево пешеходного перехода, который соединит жилую часть села с административной, в которой находятся поликлиника, школа и другие объекты. Переход обещают построить за зиму.

Как отметил Александр Гусев, с вводом новой дороги интересы местных предпринимателей не должны пострадать:

– Безусловно, будут появляться многофункциональные зоны, зоны торговли – мы тоже это обсуждали. Но стационарные помещения для торговли, наверное, останутся, потому что часть трафика будет идти через альтернативу, через Лосево и Павловск. Существенно малый бизнес здесь не пострадает. Мы также рассматриваем возможность организации такой площадки в районе Верхнего Мамона.

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Врио губернатора подчеркнул, что новая дорога не создаст местным жителям трудности в передвижении – им не придется выезжать на платный участок. А Сергей Кельбах добавил, что пункт взимания платы будет работать в первую очередь на транзитный транспорт и больших грузоперевозчиков (их 70% от всего потока).

– Но и грузоперевозчики смогут ехать по старой дороге – через населенные пункты со скоростью 60 км в час. Однако на этом участке усилится контроль со стороны ГИБДД, поскольку большинство ДТП в этих населенных пунктах обусловлено превышением скоростного режима. Помимо этого, средства от платы за проезд по новой дороге будут идти на содержание старой, – сообщил Сергей Кельбах.