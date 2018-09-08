2018-09-07T17:16:11+03:00
Общество

Еще одна немецкая компания может построить в Воронежской области фармзавод

Глава региона пригласил «Кревель Мейзельбах» в особую экономическую зону "Центр"
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший четверг, 6 сентября, врио губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с управляющим директором немецкой компании Томасом Квадтом. Они обсудили возможность строительства фармацевтического завода на территории региона. Стоит отметить, что «Кревель Мейзельбах» – не первая немецкая фармкомпания, заявившая о своих планах на Воронежскую область.

Так, в Масловской промышленной зоне сейчас полным ходом идет строительство завода «Бионорика Фармасьютикалс». Его пуск запланирован на 2021 год.

Как рассказал Томас Квадт, «Кревель Мейзельбах» – это международная семейная компания с 90-летней историей, которая специализируется на производстве лекарственных препаратов на растительной и химической основе. На предприятии работают порядка 220 сотрудников, ежегодный оборот составляет 50 млн. евро. Продукция реализуется в основном в Германии, а также представлена еще более чем в 40 государствах. Россия и страны СНГ являются крупнейшими партнерами.

По словам немецкого топ-менеджера, компания рассматривает возможность "локализации" в России – это может быть как контрактные отношения с партнерами, так и строительство собственного производства. При выборе площадки играют роль кадровое обеспечение, инженерно-техническая освоенность участка, финансовая составляющая, поддержка со стороны властных структур. Но ключевой момент здесь – доверительные отношения с регионом-партнером.

Александр Гусев заверил Томаса Квадта, что правительство области последовательно в своих действиях, связанных с поддержкой инвесторов. Кроме того, Воронежу по силам обеспечить будущее предприятие квалифицированными кадрами.

Но у региона теперь есть еще одно преимущество – особая экономическая зона "Центр".

– На сегодняшний день есть решение президента Российской Федерации о создании особой экономической зоны на территории Воронежской области. И мы сейчас находимся в активной фазе начала организации такого индустриального пространства. Помимо тех преференций, которые можно предоставить со стороны государства, еще и постараемся обеспечить льготный тариф на энергоносители на этой территории. Все возможности для этого просматриваются, – подчеркнул Александр Гусев.

Врио губернатора выразил надежду, что такой комплекс условий поможет принять решение в пользу Воронежской области. Кроме того, Александр Гусев рассказал о факторах, которые выгодно отличают регион от других. Это оперативное транспортное сообщение с Москвой, уже упомянутое наличие кадров, энергетических ресурсов. Также на федеральном уровне завершается разработка Стратегии пространственного развития, которая предусматривает образование макрорегионов. Предполагается, что Воронеж станет ядром Центрально-Черноземного макрорегиона для шести областей.

– Уверены, что головные структуры финансовых институтов придут в Воронеж. Центральные офисы крупных компаний также надеемся привлекать сюда. Соответственно, городская среда будет улучшаться, а комфортность проживания в Воронеже – расти. Это должно способствовать тому, чтобы квалифицированные, молодые, амбициозные люди оставались здесь, – сказал врио губернатора.

Александр Гусев подчеркнул, что регион готов к сотрудничеству, и выразил надежду на повышение интереса с немецкой стороны.

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