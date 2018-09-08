2018-09-07T17:15:53+03:00
Общество

Воронежцам рассказали о состоянии их здоровья прямо на улицах города

6 сентября в столице Черноземья состоялся фестиваль «Воронеж на орбите здоровья», в рамках которого медики разных специальностей - от кардиологов до логопедов - консультировали всех желающих в парке «Орленок»
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Уникальное мероприятие, организованное в рамках празднования 100-летия Воронежского медицинского университета, студентами и педагогами вуза, а также депутатами Воронежской областной Думы, привлекло несколько тысяч человек.

На территории парка было развернуто более 10 специализированных площадок. Все желающие могли бесплатно пройти первичную диагностику – сделать УЗИ щитовидной железы, снять кардиограмму, проверить зрение или проконсультироваться со специалистом. Как отметили врачи, занятые в этой благотворительной акции, посетители фестиваля, у которых были выявлены те или иные проблемы со здоровьем, получили рекомендации к дальнейшему обследованию и лечению в профильных стационарах. Кроме медицинских консультаций от практикующих врачей, для всех желающих были организованы игры и конкурсы.

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Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который возглавляет попечительский совет Воронежского медицинского университета, главной целью фестиваля стала популяризация здорового образа жизни.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что лимит финансирования мероприятий госпрограммы Воронежской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году, предусмотренный Законом «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», куда включены расходы на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, составляет более 19,9 млрд рублей.

Председатель Комитета Воронежской облдумы по охране здоровья Иван Мошуровтакже отметил важность профилактики и ранней диагностики заболеваний.

– Фестиваль здоровья должен обратить внимание наших жителей на необходимость ежегодного медосмотра. Ведь только в областномонкодиспансере мы еженедельно фиксируем до 5 запущенных случаев различных онкологических заболеваний. Поэтому крайне важна именно ранняя диагностика, – рассказал Иван Мошуров.

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