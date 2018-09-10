В Воронежской городской Думе наградили победителей конкурса детского рисунка «Рисуем праздник»

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-10T09:52:43+03:00

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Она поблагодарила родителей за воспитание таких необыкновенных, талантливых детей.

- Это семейный конкурс и он не состоялся бы без поддержки детей их родителями, - сказала Марина Викторовна. – Когда смотришь на рисунки, то видишь духовную красоту ребенка, его искренность, его восприятие того, что нас окружает. Этот конкурс помог нам, взрослым людям, увидеть мир глазами детей.

Один из членов жюри конкурса, художник-педагог Дворца творчества детей и молодежи Елена Санина, рассказала, что оценивать работы и выбирать лучшие было очень сложно:

- Дети, безусловно, очень талантливые, и работы выполнены на высоком уровне, - отметила Елена Александровна. - Мы несколько раз пересматривали каждый рисунок, учитывали и возраст автора, и технику, и творческий замысел.

В итоге, победителями конкурса оказались 30 ребят – некоторые получили призовые места сразу в двух номинациях. Им вручили дипломы и подарочные сертификаты в один из магазинов канцтоваров, где победители смогут приобрести все необходимое для рисования.

- Несмотря на то, что конкурс проводился в пору летних каникул, в городскую Думу поступило более 120 работ, - рассказал депутат горДумы, председатель постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике Александр Головин. – Мы, организаторы, надеемся, что этот конкурс помог ребятам раскрыть свои таланты. И от всей души желаем им не останавливаться на достигнутом, продолжать творческий поиск и радовать окружающих своим мастерством.

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По условиям конкурса участие было ограничено возрастными рамками – от 9 до 17 лет, но юные художники проявили инициативу и порадовали городскую Думу и жюри своим талантом. Для тех, кто не был допущен к участию в конкурсе в силу возраста, но при этом продемонстрировал выдающиеся успехи в рисовании, было решено учредить приз зрительских симпатий. Семь творчески одаренных малышей получили благодарственные письма от горДумы и подарочные сертификаты.

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Активное участие в поддержке конкурса приняла Воронежская Епархия, оценив таланты ребят и их работы в номинациях «Рождество» и «Пасха». Протоиерей Андрей, настоятель Храма во имя Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, вручил юным художникам подарки от Епархии.

В завершении церемонии награждения организаторы мероприятия сообщили приятную новость: городская Дума приняла решение сделать конкурс детского рисунка традиционным. А это значит, что еще больше детей смогут проявить свои таланты.