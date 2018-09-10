2018-09-10T01:04:56+03:00
Общество

Александр Гусев поблагодарил воронежцев за участие в выборах и рассказал о своих планах

С новым губернатором члены областного правительства пройдут не простую смену системы госуправления
Татьяна МИСТЮКОВА
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Александр Гусев прокомментировал для СМИ итоги выборов.Александр Гусев прокомментировал для СМИ итоги выборов.Фото: другой источник.
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Врио губернатора Александр Гусев, заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова и спикер регионального парламента Владимир Нетесов прокомментировали предварительные итоги выборов губернатора.

Несмотря на то, что окончательно итоги кампании объявят только завтра, уже сейчас понятно, кого хотят видеть жители во главе области. Так, по данным областного ЦИКа Александр Гусев набрал 73,15% голосов избирателей.

Кроме того, по сведениям избиркома явка в целом по региону составила более 43%. При этом едва ли не наименьший процент ожидаемо дал Воронеж.

По словам Александра Гусева, низкая явка не стала неожиданностью. К сожалению, такая ситуация характерна для всех регионов:

- Мы примерно от 40 до 45% по явке такой прогноз и делали. Наверное, воронежцы в этом году устали от выборов - сначала были президентские, сейчас - губернаторские. К тому же мы понимаем, что сентябрь - это не тот месяц, который может обеспечить высокую явку. Тем не менее, я хочу поблагодарить всех, кто пришел на избирательные участки, проявил свою гражданскую ответственность. Спасибо вам большое. Надеюсь, люди получили удовольствие от присутствия на избирательных участках, потому что выборы - это все-таки праздник.

Кроме того врио губернатора (Александр Гусев будет работать в этом статусе до инаугурации) рассказал о том, как видит работу правительства области. Стоит отметить, что чиновникам придется подстраиваться под более современный формат работы, переходить от ежедневной рутины к большим амбициозным проектам. Эти изменения в системе госуправления Александр Гусев уже анонсировал и даже обмолвился не раз, что те, кто не встроятся в новый формат, едва ли сохранят свои места. Тем более, что им на пятки скоро начнут наступать управленцы из кадрового резерва области (сейчас он формируется).

- Программа построения современного госуправления рассчитана на два года, и мы с академией народного хозяйства по этой программе сейчас находимся уже в активной фазе. Ближайшее решение? Да, будут изменения в персональном составе правительства. Мы, наверное, некоторую ротацию сделаем среди руководителей иных исполнительных органов власти. И несколько изменится структура самого правительства области, но не критично. Работа над этими изменениями займет 6-8 месяцев, - отметил глава региона.

В свою очередь Галина Карелова подчеркнула, что электоральная активность Воронежской области на фоне страны в общем-то укладывается в средние показатели - в целом явка по регионам составила порядка 50%:

- Спасибо всем, кто проявил свою гражданскую позицию, поскольку выборы - возможность поучаствовать в управлении своей областью. Всех можно поздравить с тем, что очередной выборный этап завершился. В регионе много проблем, которые нужно решать. Думаю, что команда Александра Гусева их отработает без потери времени.

Спикер Воронежской областной Думы Владимир Нетесов также подтвердил, что эти выборы прошли открыто и четно, без жалоб и скандалов со стороны оппонентов.

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