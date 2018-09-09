Водитель Павловского храма,который оставил своих пассажиров умирать в перевернувшемся ВАЗе, пустился в бега

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-09T13:19:34+03:00

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии и ищут ее виновника. Фото: из архива «КП»

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В Воронежской области продолжаются поиски 22-летнего жителя Павловска, который бросил умирать своих пассажиров в перевернувшейся «Ниве».

- Личность мужчины установлена, он работает водителем храма в Павловске. Однако задержать его пока не удалось. Водитель подался в бега, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Напомним, страшное ДТП произошло в пятницу,7 сентября, на 316 километре трассы «Белгород-Павловск». Водитель не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся. Испугавшись последствий аварии, мужчина оставил место и убежал, бросив в покареженном авто раненных пассажиров. Одна из них – 17-летняя жительница Павловского района – скончалась до приезда врачей. Она сидела на заднем сидении "Нивы". Еще двух пассажиров, 17 и 26 лет, забрала «скорая».

Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель ранее был судим. В настоящее время полицейские проводят проверку и разыскивают виновника ДТП.