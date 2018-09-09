Одним из первых на выборах губернатора Воронежской области проголосовал Александр Гусев

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-09T09:22:57+03:00

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Сегодня, 9 сентября, ровно в 8.00, как только по радио заиграл гимн Российской Федерации, на избирательном участке №14/07 в воронежской гимназии им. Басова появился Александр Гусев супругой Валентиной Александровной.

Они пришли в хорошем, бодром настроении, быстро прошли все формальности и также стремительно опустили свои бюллетени в урну.

Затем врио губернатора пообщался с журналистами. Он рассказал, что для него и супруги такой ранний приход на избирательный участок уже давно стал традицией:

-Все 30 лет, которые моя семья живет в Воронежской области, мы всегда ходили голосовать к 8 утра. Это повелось еще со студенческих лет. Тогда нас никто не заставлял, и мы приходили еще раньше - участки открывались в шесть утра.

Но помимо традиции ранее голосование, по словам Александра Гусева, носит и педагогический характер:

- Личный пример еще никто не отменял. Я думаю, что человек, который призывает людей к тому, чтобы они проявили гражданскую ответственность - пришли и проголосовали - сам должен своим примером это и показать. И, безусловно, я думаю, что жителям Воронежской области важно, кто на ближайшие пять лет будет возглавлять регион. Надеюсь, люди проникнутся гражданским долгом и придут на избирательные участки. Тем более, что областная избирательная комиссия провела большую подготовительную работу - это и агитационные материалы, и подомовой обход.

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Кроме того, глава региона поделился мыслями о самой избирательной кампании:

- Она прошла достаточно спокойно. Я благодарен всем кандидатам. Наверное, каждый хотел представить свою позицию, Думаю, они сумели это сделать. Кампания была достаточно спокойная не потому что не интересная, а потому что кандидаты заняли правильные позиции.

Стоит отметить, что сегодня по области открылись 1739 избирательных участков, из которых 454 находятся в Воронеже. Помимо выборов губернатора также в отдельных муниципалитетах проходят выборы в органы местного самоуправления.