Выборы губернатора Воронежской области 2018: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 07:51 2018-09-09T07:55:00+03:00

По всей области будут работать более 1700 избирательных участков.

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Воронежской области проходят выборы губернатора и народных депутатов в районные советы.

1739 избирательных участков по всей области откроются в 8.00 и будут работать до 20.00. По данным областного избиркома, на 1 июля этого года в области насчитывается 1 859 725 избирателей. 209 участков в день голосования оснастят КОИБами. На 207 участках будут установлены видеокамеры и транслироваться ход голосования. Жителей отдаленных сел к избирательным участкам доставят на специальных маршрутах, которые выделят муниципалитеты.

Если вы не знаете адрес своего избирательного участка, найти его можно на сайте избирательной комиссии области: http://www.voronezh.izbirkom.ru/spravochn/.

Весь день на одном из участков будет работать корреспондент "КП". За что голосуют воронежцы - следите в нашей онлайн трансляции.