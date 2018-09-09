2018-09-09T07:55:00+03:00
Политика

Выборы губернатора Воронежской области 2018: прямая трансляция

На избирательном участке работает корреспондент "КП"
Елена ФЕДЯШЕВАСтанислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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По всей области будут работать более 1700 избирательных участков.По всей области будут работать более 1700 избирательных участков.
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Сегодня в Воронежской области проходят выборы губернатора и народных депутатов в районные советы.

1739 избирательных участков по всей области откроются в 8.00 и будут работать до 20.00. По данным областного избиркома, на 1 июля этого года в области насчитывается 1 859 725 избирателей. 209 участков в день голосования оснастят КОИБами. На 207 участках будут установлены видеокамеры и транслироваться ход голосования. Жителей отдаленных сел к избирательным участкам доставят на специальных маршрутах, которые выделят муниципалитеты.

Если вы не знаете адрес своего избирательного участка, найти его можно на сайте избирательной комиссии области: http://www.voronezh.izbirkom.ru/spravochn/.

Весь день на одном из участков будет работать корреспондент "КП". За что голосуют воронежцы - следите в нашей онлайн трансляции.

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