В "Команду будущего Воронежской области" записались более 2 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-07T12:54:21+03:00

Именно столько заявок поступило на портал sgu.govvrn.ru меньше чем за месяц

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О старте конкурса по отбору кадрового резерва объявил в конце августа врио губернатора Александр Гусев. Цель программы – сформировать "пул" перспективных управленцев для органов власти, бизнеса и общественных организаций. Не просто создать «скамейку запасных», а привлечь активных граждан, которые хотят принести реальную пользу своему региону и создать условия, необходимые для реализации своих возможностей.

– У нас в правительстве существует кадровый резерв, но он носит формальный характер, мы замкнулись внутри исполнительных органов власти. Схема ломается, и мы приглашаем для участия в состав этого резерва всех, кто посчитает возможным в нем участвовать и будет иметь соответствующие знания и компетенции. Но это не значит, что любой человек, который захочет оказаться в числе этих резервистов, будет в него включен, – заявил тогда глава региона.

По его мнению, это должны быть активные, инициативные и компетентные люди. Формирование кадровых ресурсов необходимо провести в максимально короткие сроки.

– Я надеюсь, что мы сможем привлечь максимальное количество людей, обладающих высокой мотивацией для тех положительных изменений, которые сейчас ждет от нас население. Процесс, безусловно, непростой, но мы должны провести его очень быстро. Я считаю, что до конца года костяк кадрового резерва должен быть уже сформирован. Самым важным этапом открытого конкурса будет отбор, это будет уже личная встреча, фактически интервью, и именно там мы и сможем понять насколько человек готов и нужен нам, – сказал Александр Гусев.

Программа отбора в кадровый резерв региона реализуется в рамках проекта «Современное государственное управление» при экспертной и методологической поддержке РАНХиГС. Методология отбора разработана Президентской академией и, начиная с 2014 года, используется при формировании резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента РФ.

Как сообщили в региональном правительстве, кандидатов будут оценивать по следующим параметрам: стратегическое лидерство, управленческая компетентность, готовность к командной работе, настойчивость, целеустремленность и сила личности, межличностное и социальное взаимодействие, готовность к обучению, развитию и изменениям, масштабность и системность мышления, компетентность самоуправления и экспертно-аналитическая компетентность. При этом наиболее значимые показатели – управленческая готовность и управленческий потенциал.

Базовыми требованиями к кандидатам являются наличие гражданства Российской Федерации, возраст – от 25 до 55 лет, высшее образование не ниже уровня специалиста или магистратуры, опыт управленческой деятельности или опыт работы по специальности.