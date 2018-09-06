На Нововоронежской АЭС прошли II соревнования боевых расчётов добровольных пожарных формирований АО «Концерн Росэнергоатом»

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-06T18:33:03+03:00

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Соревнования на звание лучших боевых расчётов добровольных пожарных формирований АО «Концерн Росэнергоатом» действующих АЭС России второй год подряд проходили на базе пожарно-спасательной части № 14 (ПСЧ-14), именно эта часть два года подряд – в 2016 и в 2017 году – была признана лучшей пожарной частью России.

За победу боролись мужские и женские команды Нововоронежской, Балаковской, Белоярской, Калининской, Ленинградской, Смоленской, Курской АЭС. Победителей определяли по сумме баллов после прохождения трёх этапов: проверки теоретических знаний, надевания средств специальной защиты, прохождения эстафеты по полосе препятствий.

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- Здесь выступают сильнейшие. Перед финалом был проведён внутренний отбор участников. На каждой АЭС боролись десятки команд, а команда состоит из 5 человек. И это люди, полностью подготовленные к борьбе с огнём, - подвёл итоги руководитель службы пожарной безопасности Концерна «Росэнергоатом» Виктор Никифоров. – Меня впечатлила высокая организация подготовки. Это заслуга Нововоронежской АЭС и ПСЧ-14.

В упорной борьбе переходящий Кубок соревнований второй раз завоевала команда Нововоронежской АЭС, на втором месте добровольцы Калининской АЭС, на третьем - Белоярской АЭС.

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- Движение добровольных пожарных дружин зародилось именно на Нововоронежской АЭС, и очень радует, что оно набирает обороты на уровне концерна «Росэнергоатом», - рассказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. – Это и спорт, и безопасность, и объединительная идея, судя по той тёплой обстановке, которую мы видим во время соревнований.

Концерн «Росэнергоатом» уделяет особое внимание вопросам пожарной безопасности АЭС. Такие соревнования проводятся ежегодно, следующие пройдут на Балаковской АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС