Нововоронежская АЭС: близ Нововоронежа открылась Межрегиональная «Вахта Памяти»сводного отряда Объединения поисковых отрядовконцерна «Росэнергоатом»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-06T11:41:48+03:00

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В нём приняли участие руководители АЭС и города атомщиков, общественники, школьники и студенты, представители ветеранской и молодёжной организации, профсоюзного комитетаНововоронежской АЭС.

В «Вахте Памяти» участвуют 95 представителей поисковых отрядов семи атомных станций концерна «Росэнергоатом»: Нововоронежской, Ростовской, Калининской,Балаковской,Курской,Смоленской АЭС и Ленинградской АЭС.На счету поискового объединения атомщиков – сотни поднятых героев Великой Отечественной войны, десятки установленных имен и найденных родственников бойцов.

Лагерь поисковиков разбит недалеко от Урыв-Покровки. В его окрестностях пройдёт и основная поисковая экспедиция.

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В непосредственной близости от лагеря расположена небольшая ореховая роща, бои за которую были одними из самых ожесточённых в этих местах. Роща находится на господствующей высоте. Созданный там летом 1942 года подразделениями 2-й венгерской армии вражеский опорный пункт был узловым, и его захват подрывал всю оборону войск, противостоявших частям Воронежского фронта наСторожевском плацдарме.

13 января 1943 года именно со Сторожевского плацдарма началась победоносная Острогожско-Россошанская наступательная операция, именуемая современными историками «Сталинград на Среднем Дону». Наступлением войск 40-й армии Воронежского фронта командовал генерал Кирилл Москаленко, впоследствии – прославленный Маршал Советского Союза.

Торжественное открытие «Вахты памяти-2018» началось с построения поисковых отрядов. Выступили организаторы и почётные гости мероприятия.

– Друзья, сегодня мы с вами живём, работаем и созидаем под мирным небом, – обратилась к присутствующим и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Наталия Бодрова, – и это благодаря тем, кто не щадя своей жизни отстаивал каждую пядь родной земли. «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», – произнёс великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Спасибо всем вам за ваш нелёгкий труд. Поднимая и перезахоранивая останки советских воинов, вы делаете память о них бессмертной.

К словам благодарности присоединился председатель профкома Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

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– Спасибо вам за то, что помните и создаёте историю. К сожалению, роль Сторожевского плацдарма недооценена, и я уверен, что если совместными усилиями напишем о нём книгу, она будет пользоваться большим успехом.

Открытие «Вахта памяти» завершилось праздничным концертом.

«Вахта памяти» продлится до 14 сентября. В этот же день у мемориала «Пушка» близ села Сторожевое 1-е на специальном кладбище состоится перезахоронение обнаруженных останков воинов.

Нововоронежская АЭС является фил+иалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС