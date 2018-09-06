2018-09-06T11:56:51+03:00
Общество

В школе в Краснолесном построят спортивный зал

В День знаний воронежские мальчишки и девчонки вновь отправились в страну знаний
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Для кого-то этот путь только начался - в этом году первый звонок прозвучал для одиннадцати тысяч первоклашек. Именно к ним с особенно тёплыми поздравлениями обратился председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев:

- Самым важным сегодня людям – первоклассникам – желаю ничего не бояться, смело идти по жизни и открывать для себя каждый день что-то новое и интересное!

Глава городского парламента приехал в общеобразовательную школу № 24 в микрорайоне Краснолесный не с пустыми руками. Владимир Фёдорович вручил Почётные грамоты Воронежской городской Думы трём педагогам, а также пообещал, что у школы появится новая площадка для проведения линеек. Кроме того, образовательное учреждение получит порядка полумиллиона рублей на приобретение необходимого оборудования. Также в этом году к школе будет сделана пристройка, в которой разместится современный спортивный зал.

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Владимир Ходырев пожелал ребятам успешного учебного года, новых побед и достижений.

- Для каждого человека школьные годы – особенные, - сказал председатель городской Думы. - С ними связаны самые теплые и самые светлые воспоминания. От всей души желаю, чтобы друзья, которых вы встретите в школе, оставались рядом с вами всю жизнь, а знания, которые вы получите, принесли пользу и вам, и нашему любимому городу.

На школьном празднике присутствовал и депутат городской Думы Михаил Гусев. Парламентарий поздравил учащихся с новым и очень важным этапом в жизни.

В свою очередь первоклашки подготовили для всех гостей небольшое выступление. И пусть они еще не научились быстро читать и писать, но зато стихи читали с выражением.

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