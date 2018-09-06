2018-09-06T09:57:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области Dodge на встречке врезался в грузовик: четверо погибли

Авария произошла в Верхнемамонском районе
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
Изменить размер текста:

6 сентября в Воронежской области произошла страшная авария. В 7.00 утра на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе столкнулись Dodge и Freightliner. От легковушки осталась груда металла, все, кто в ней были - погибли.

По предварительным данным, 29-летний водитель легковушки из Воронежской области, двигавшийся в южном направлении, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в грузовик, за рулем которого был 37-летний житель Владимирской области.

- В результате аварии погибли водитель и три пассажира Dodgе - две женщины и пятилетняя девочка, предположительно жители Воронежской области. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГИБДД по Воронежской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На таможне в Воронежской области задержали свинок из Украины
В Воронеже состоялся Слет «Розничного блока» Центрально-Черноземного банка
Капитаном воронежского «Бурана» стал защитник
Воронежцев приглашают на семейный праздник в Северном районе
«Ростелеком» принял участие в Международной управленческой платформе в Воронеже
К 55-летию Воронежский ТЮЗ поставил чеховские хроники любви
В центре Воронежа даст бесплатный концерт Лариса Долина
В Воронеже прошел брифинг, посвященный пенсионной системе
Воронежский драмтеатр откроет сезон 4 премьерами
Открытия. Победы. Свершения
Воронежцам покажут, что нарисовали студенты на пленэре в Острогожске
Воронеж превратится в «Планету искусств»
"Мы заглушили мотор и отобрали у него ключи" - по Воронежу разъезжал пьяный водитель КАМАЗа
Воронежцы нашли способ заставить свою УК опилить аварийные деревья
Полицейские обнаружили на участке под Воронежем 21 куст конопли
Жители воронежских микрорайонов Подклетное и Малышево просят построить тротуары
В ночь на четверг в Воронеже будут ремонтировать четыре улицы
В Воронеже будут судить 53-летнего вора-мечтателя, верившего в приметы
Воронежский вор через чердак вынес три велосипеда и самокат
Воронежцы разместили в соцсети фото насильника, надругавшегося над девушкой
Воронежские таможенники «поймали» 70 Фунтиков-нелегалов
В Воронеже выбрали подрядчика, который сделает из Дома Вигеля онкологическую поликлинику
В Воронежской области директор базы отдыха заплатит за нарушения пожарной безопасности