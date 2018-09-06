В Воронежской области Dodge на встречке врезался в грузовик: четверо погибли

СЕГОДНЯ 09:39 2018-09-06T09:57:27+03:00

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6 сентября в Воронежской области произошла страшная авария. В 7.00 утра на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе столкнулись Dodge и Freightliner. От легковушки осталась груда металла, все, кто в ней были - погибли.

По предварительным данным, 29-летний водитель легковушки из Воронежской области, двигавшийся в южном направлении, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в грузовик, за рулем которого был 37-летний житель Владимирской области.

- В результате аварии погибли водитель и три пассажира Dodgе - две женщины и пятилетняя девочка, предположительно жители Воронежской области. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в ГИБДД по Воронежской области.