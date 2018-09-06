Открытия. Победы. Свершения

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-06T09:10:53+03:00

Семь значимых достижений региона за последние 10 лет

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В то время, как остальные кандидаты в губернаторы только говорят о том, что изменили бы в жизни Воронежской области, Александр Гусев способен представить целый ряд достижений региона, к которым лично он имеет непосредственное отношение.

Термоэластопласты (ТЭП)

Прочно вошло в жизнь Воронежа это сложное техническое название, без которого сегодня невозможно представить капремонт, реконструкцию и строительство дорог в столице Черноземья.

По сути, представляют собой присадку для асфальтобетонной смеси, при добавлении которой дорожное покрытие не разрушается при перепадах температур, а сужается и расширяется, что значительно продлевает срок его службы.

С ТЭП были связаны научные интересы Александра Гусева во время работы на заводе «Воронежсинтезкаучук», именно благодаря ему они стали использоваться в дорожном строительстве не только Воронежской области, но и других регионов и даже стран.

Спасение авиазавода

После сворачивания проекта строительства лайнеров «Ан-148» перед Воронежским авиазаводом замаячили очень непривлекательные перспективы. Однако вмешательство Александра Гусева позволило решить эту проблему.

Был разработан график производства легкого транспортного самолета «Ил-112В». Кроме того, уже в июле текущего года Правительство РФ выделило 1,32 млрд руб. для реконструкции и техперевооружения воронежского авиазавода, которое необходимо для изготовления самолетов «Ил-96-400М».

По сути, у предприятия теперь есть понимание собственной экономики до 2022 г., что является гарантией сохранения рабочих мест для тысяч его сотрудников.

Общественный транспорт

Будучи мэром Воронежа, Александр Гусев смог реализовать задумку по обновлению городского общественного транспорта.

Администрации Гусева удалось значительно сократить количество перевозчиков в городе, оставив на рынке лишь тех из них, кто имел собственную производственную базу и транспорт в необходимом количестве. Заключенные с ними договоры содержали в себе требования по поэтапному обновлению пассажирского транспорта, исполнение которых позволило убрать с дорог областного центра рухлядь возрастом 20 и более лет.

Теперь в планах руководителя – вернуть на улицы Воронежа рельсовый электротранспорт. Будет ли это метро или скоростной трамвай, еще предстоит решить, но в программе кандидата четко записано, что проект этот должен быть завершен максимум к 2028 г.

Дорожное строительство

Это одна из отраслей, которую активно курировал Александр Гусев, работая вице-губернатором Воронежской области и мэром Воронежа.

Именно под его контролем была реконструирована набережная Массалитинова, завершена реконструкция ул. Антонова-Овсеенко, начаты работы по строительству транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января – Антонова-Овсеенко и Героев Сибиряков.

Александр Гусев контролировал начало реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Воронеже, благодаря которому основное количество магистралей города и пригородных районов прошло через капитальный ремонт.

«Умный город»

Возможное появление в Воронеже рельсового электротранспорта прочно связано с проектом «Умный город», который под контролем Александра Гусева начал реализовываться в городе совместно с партнерами из Японии.

Проект предполагает создание комфортной городской среды за счет внедрения передовых японских технологий в процессы жизнеобеспечения областного центра. В частности, в рамках проекта на Московском проспекте уже установили «умные» светофоры, которые позволили на 28% сократить количество заторов на, пожалуй, главной магистрали столицы Черноземья.

После строительства первого «умного дома», оснащенного передовыми технологическими решениями в области контроля энергоресурсов и создания комфортной среды проживания для людей, власти задумались о строительстве «умного поселка», а также «умного квартала» в деловой части города.

Индустриальные парки

С именем Александра Гусева связано развитие индустриальных парков на территории Воронежской области – прежде всего, индустриального парка «Масловский».

После его запуска удалось не только привлечь в экономику региона дополнительные инвестиции. В частности, за счет перевода туда мощностей предприятия «Воронежсельмаш», промзона в центре города превратилась в привлекательную площадку для жилищного строительства.

А в ближайшие годы объем инвестиций в воронежскую экономику вырастет – благодаря строительству рядом с «Масловским» особой экономической зоны. Соответствующее предложение Александра Гусева поддержал Президент РФ Владимир Путин. За ее счет объем привлеченных в регион вложений может составить сотни миллиардов рублей.

Как считает Александр Гусев, создание ОЭЗ обязательно должно привести к появлению ее филиалов в районах Воронежской области, где уже сегодня также создаются зоны со специальным режимом ведения бизнеса – например, территория опережающего социально-экономического развития «Павловск».

Благоустройство зеленых зон

Одна из несомненных заслуг Александра Гусева – благоустройство воронежских парков и скверов. И если реконструкцию парка «Алые паруса» он только контролировал, работая в облправительстве, то возрождение «Динамо» и «Южного» – в том числе и его заслуга.

Сегодня он продолжает держать руку на пульсе преобразований в зеленых зонах областного центра. Реконструкция Советской площади, продолжение масштабной реконструкции «Южного», создание «Литературного сквера» и многие другие объекты – все они разрабатывались под непосредственным руководством Александра Гусева. Сейчас он уделяет много внимания плану по реконструкции второй очереди Центрального парка («Динамо») и реставрации парка «Орленок».

Еще один немаловажный проект – создание вокруг Воронежа «зеленого пояса», в состав которого войдут леса пригородных районов. После завершения его формирования здесь появится зона, где будет запрещена коммерческая застройка. Она будет предназначена исключительно для отдыха и оздоровления воронежцев.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.