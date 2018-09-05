Не утомленные «Солнышком»

СЕГОДНЯ 20:10 2018-09-05T20:16:05+03:00

Воронежская школьница рассказала о необычном летнем лагере, где она не только отдыхала в компании одаренных детей, но и училась мыслить как миллионер

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Как-то раз моя подруга ездила в лагерь на лингвистическую смену. А так как я сама заинтересована в изучении иностранных языков, то решила выведать, куда она пропала на две недели. Оказалось, что это лагерь с лечением для одаренных детей Воронежа и области - «Солнышко». И с того момента началась моя история.

На самом деле, попасть в этот лагерь-пансионат довольно сложно. Трудность заключается не только в достижения каких-то успехов в учебе (победы на олимпиадах или получение призовых мест), но и в собирании справок и других документов.

В прошлом году я была на «Творческой» смене и так же собирала безумное количество бумаг: медицинская справка № 079/у, копия прививочного сертификата или сведения о профилактических прививках, копия медицинского полиса, справки об эпид. окружении по дому и школе (действительна в течение трех дней), для детей 15 лет и старше - флюорограмма, для детей 14 лет и старше - копия паспорта. И приём осуществляется только в присутствии законного представителя ребёнка.

«Вечернее дело» и «Свечка»

Места ограничены, в среднем за смену лагерь принимает 80 человек. Еще до приезда для всех детей создали общую беседу в «ВКонтакте», и многие познакомились именно в ней. Также там обсуждали предстоящую смену, игры, которые проводятся в «Солнышке».

В лагере есть пропускная система и охрана. И это значит, что никто посторонний не сможет зайти или заехать на территорию.

По приезде меня направили на медосмотр. Там мерили вес и рост и проверяли на наличие паразитов.

Сам лагерь делится на два корпуса: новый и старый. В первом находятся спортивный и тренажёрный залы, орготделы и классы. Во втором - жилые комнаты, столовая и отрядные места. Всего - три этажа (я жила на третьем, что не очень удобно, так как столовая была на первом). Есть комнаты на двух человек, и есть «казармы» - на пятерых.

Нас разделили по гильдиям, всего их три. Объяснили про мастер-классы и дали расписание.

«Вечернее дело» - что-то вроде концерта для всех гильдий. С утра дают задание, например подготовить сценку или танец, и до начала «Вечернего дела» вы должны это выполнить.

«Свечка» - это вечер откровений. Все гильдии идут на свои отрядные места с наставниками, и каждый высказывается на какую-либо тему.

Развитие сверхспособностей

Смена, на которую я попала, называется «Лидерская». У нас были семичасовые мастер-классы на протяжении десяти дней. Их вели Наталья Шестакова, Борис Мельцер и многие другие. Мастер-классы были направлены на одну тему - мышление миллионера. Для меня самими полезными и интересными стали проектное мышление, время, развитие сверхспособностей.

В семичасовых мастер-классах оказалось много воды, и всю основную мысль можно было уместить в три-четыре часа. Но в целом, я думаю, это был весьма полезный опыт.

Также у нас проходили выездные мероприятия: «Песенник» и девятичасовой мастер-класс Бориса Мельцера в ТРЦ «Град».

Поначалу было интересно, но потом стало как-то занудно. Кормили нас всего два раза - бутербродами. Нам не разрешалось что-либо покупать, но есть очень хотелось, поэтому мы приняли решение сходить в магазин и закупиться там. Значит, купили мы всяких печенек и батончиков и начали их прятать. Мне пришлось все это засунуть под футболку, и было очень смешно, когда мы их доставали.

фото: Настя Лапина.

Где-то на пятый-седьмой день мастер-классов все безумно устали. В зале, где проходили занятия, ряды как в кинотеатре. И мы сползли на пол, чтобы не было видно. Кто спал, кто просто отдыхал, кто-то даже ел. Но иногда у нас выпадали свободные 30 минут, и нас могли сводить на речку. Правда, было это всего четыре раза.

На правительственном уровне

В общем, «Солнышко» - очень необычное место. Дмитрий Мещеряков создал очень уютную и тёплую атмосферу. Ты как будто попадаешь не в обычный лагерь, где каждый сам за себя, а в отдельный мир, где все друг друга поддерживают, вводят в курс дела и помогают при необходимости.

А еще в этом месте есть очень интересная особенность: свое правительство. Во главе - министр Екатерина Полухина. Ежегодно проводятся выборы на роль премьер-министра и руководителей разных групп (например, отвечающих за технику и съёмку, творчество, СМИ и т. д.). И получается так, что дети сами готовят практически все мероприятия. Это помогает развивать их способности.

Я безумно люблю «Солнышко» за тёплую и приятную атмосферу. И за людей, которые там находятся.