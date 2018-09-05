В 25-м сезоне Камерный театр покажет воронежцам 6 премьер

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-05T19:02:32+03:00

А еще выпустит сувенирку, переиздаст книгу, снимает фильм и сделает скидки для зрителей

Изменить размер текста: A A

8 сентября Камерный театр открывает свои двери в новый сезон. Уже 25-й.

И уже в сентябре воронежцам покажут новый спектакль. Над премьерой работает хореографическая труппа.

СТАНЦУЮТ АНТИУТОПИЮ

В рамках фестиваля современного театра TERRITORIЯ молодой, но уже именитый хореограф из Санкт-Петербурга Константин Кейхель (успел поработать в Большом и Мариинском театрах) ставит с воронежскими танцорами спектакль "Безмолвная весна" - по мотивам антиутопии Олдоса Хаксли «Обезьяна и сущность».

- Это интересное произведение, наполненное символами и имеющее в своей структуре сценарий, что облегчает драматургию. В спектакле будет смесь танцевальных жанров - джаза, модерна, партера с классическими элементами, - поделился Константин Кейхель.

Константин Кейхель.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыку для постановки написал молодой композитор из Петербурга Константин Чистяков. Спектакль будет оформлен минималистичными декорациями - линолеум, камни и видео, которое позволит изменять пространство.

Премьера запланирована на 18 и 19 сентября. В первый день состоится паблик-ток с создателями спектакля.

Кроме того, хореографическая труппа в юбилейном сезоне покажет еще одну премьеру. Работать с воронежскими танцовщиками Камерного приедет один из самых интересных молодых хореографов России, лауреат «Золотой Маски» в 2011-м и 2014-м годах, Владимир Варнава. Он ставил в 2017-м на исторической сцене Мариинского театра два спектакля - «Ярославна. Затмение» и «Петрушку, а в августе этого года - за океаном, в Калифорнии представил «Айседору». Что поставит балетмейстер в Воронеже, пока не определено. Но премьера ожидается весной 2019 года - в феврале.

СУХОВО-КОБЫЛИН, ОСТРОВСКИЙ, БУЛГАКОВ, ПЛАТОНОВ

Драматическая труппа запланировала четыре премьеры.

Первая пройдет уже 28 и 29 сентября. На большой сцене зрителей ждет «Свадьба Кречинского». В спектакле молодой режиссер из Москвы, ученик Сергея Женовача Владимир Данай соединит два произведения Сухово-Кобылина - комедию «Свадьба Кречинского» и драму «Дело».

- Настроение спектакля будет меняться - от авантюрной первой части к трагедии в конце, - анонсировал постановку худрук театра Михаил Бычков.

Для малой сцены труппа создаст спектакль «Афродита» - по одноименному рассказу и письмам Андрея Платонова. С дальним прицелом - участвовать в девятом Платоновском фестивале, тем более, что в следующем году будут отмечать 120-летие писателя. Ставить будет ученица Петра Фоменко Елена Невежина, которая сотрудничала с «Сатириконом», Театром Маяковского, «Табакеркой», МХТ имени Чехова. Оформлением займется художник Дмитрий Разумов, работавший в Камерном над «Осенним марафоном». Спектакль выйдет в начале декабря.

Худрук театра в этом сезоне представит два спектакля. Михаил Бычков в декабре начнет репетиции спектакля «Бальзаминов» по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова».

- Хочу, чтобы он получился не таким разноцветным и развеселым, как постановки советского времени. На самом деле, в этой истории есть не только забавное, но и горечь - как в нашей жизни, - отметил Михаил Владимирович.

Михаил Бычков.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще в творческих планах режиссера - работа над «Кабалой Святош» Михаила Булгакова. Главную роль, в которой в свое время засветились мэтры Сергей Юрский, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Александр Ширвиндт, будет играть Камиль Тукаев. Премьеру планируют не позже мая.

ВИДЕО СТАРЫХ СПЕКТАКЛЕЙ И АРХИВНЫЕ СНИМКИ

Остальные программы театра будут посвящены юбилейной тематике.

Проект Театр Light в этом сезоне в формате ретро-эскизов будет вспоминать старые постановки Камерного, привлекая к работе исполнителей первых спектаклей.

Театр +, который показывает зрителям видеоантологии мирового театра, в этом году начнет крутить полные записи спектаклей прошлого из архива Камерного. Перед началом показов артисты будут вспоминать истории создания персонажей, делиться трудностями и радостями ролей, ставших в их судьбе знаковыми. 22 сентября Наталья Шевченко и Андрей Мирошников представят «Дядюшкин сон» по Достоевскому - первый спектакль Камерного, получивший «Золотую маску». Также в формате видеоантологий покажут постановки «Фрекен Жюли», «Сердцебиение», «Моцарт, Сальери и Смерть», «Зима».

Проект «Лекция в театре» в новом сезоне тоже будет тематическим - критики оценят место Камерного на театральной карте России, театроведы и исследователи театра поделятся профессиональными размышлениями о спектаклях и репертуарной политике Камерного.

Выставки в арт-галерее театра также будут посвящены 25-летию. Посетителей ждут запечатленное в фотографиях прошлое театра, неизданные архивные документы, эскизы костюмов и декораций спектаклей Камерного.

КНИГА, ФИЛЬМ, СУВЕНИРЫ И СКИДКИ

Театр озаботился и продвижением. К юбилею выпустят сувенирную продукцию с символикой Камерного, переиздадут книгу Зиновия Анчиполовского «Театр Михаила Бычкова», снимут фильм. Кульминацией сезона станет праздничный юбилейный вечер, который пройдет 21 июня.

- Финальная точка будет поставлена теми, кто все эти годы его создавал. Тотальный праздник единения артистов разных лет, легендарных спектаклей не только подытожит накопленный опыт, но и приоткроет новую страницу театра, ставшего лицом воронежской театральной жизни, - сообщили в Камерном.

До июня еще далеко, но приобщиться к юбилею можно уже в ближайшее время: театр запускает акцию для зрителей "Счастливое число 25".

25-го числа каждого месяца первым 25 покупателям будут продавать билеты с 25% скидкой в кассе театра и на официальном сайте.