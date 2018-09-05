За лето депутаты Воронежской облдумы приняли более 400 обращений граждан

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-05T16:31:54+03:00

Во время парламентских каникул депутаты проводили активную работу и встречи с жителями в избирательных округах

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Как сообщил Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в период парламентских каникул в июле и августе депутаты продолжали вести активную работу с обращениями граждан. В адрес региональных парламентариев поступило более 400 обращений.

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В приемной граждан облдумы встречи с депутатами в течение парламентских каникул не проводились, но специалисты принимали обращения в электронном виде и по почте. Каждое письмо после регистрации направлялось депутату для рассмотрения и решения вопроса. С середины сентября проведение приемов граждан в здании Воронежской областной Думы будет возобновлено. С графиком личного приема парламентариев на сентябрь можно ознакомиться на сайте Воронежской областной Думы http://www.vrnoblduma.ru/deputaty/priem-grazhdan/ . Записаться на прием можно по телефону (473) 277-93-13.

Кроме того, в августе депутаты принимали активное участие в организации и проведении общественно значимых мероприятий. В населенных пунктах области при поддержке парламентариев прошли акции «Хорошие соседи» и «Праздник двора». В преддверии Дня знаний главными участниками мероприятий стали школьники. Для них были организованы обширные развлекательные программы, конкурсы, викторины, мастер-классы.

В рамках проекта «Собери ребенка в школу», который проходит при активной поддержке Воронежской областной Думы и регионального отделения партии «Единая Россия» более 2600 школьников региона из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложном материальном положении, получили к 1 сентября полезные наборы – рюкзаки с канцтоварами, школьную и спортивную форму, книги.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в этом году было принято решение расширить границы проекта. Если раньше акция «Собери ребенка в школу» была направлена исключительно на первоклассников, то этим летом поддержка была оказана также малообеспеченным семьям, в которых воспитываются школьники разного возраста. Кроме того, из депутатских фондов были выделены денежные средства на ремонт школ, приобретение необходимого оборудования, обновление библиотечных фондов.

Также депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в организации отправки подарков ко Дню знаний для детей, пострадавших от наводнения в Забайкалье.