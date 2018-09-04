В Воронеже литературные вечера проекта «Роман с Dja+Go» закончились вместе с летом

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-04T16:41:14+03:00

На протяжении двух месяцев воронежцы могли поучаствовать в литературно-гастрономических вечерах по русской классике, которые проходили на летней веранде Dja+Go при поддержке «Комсомольской правды»

Изменить размер текста: A A

Всего пять вечеров (своеобразный парафраз на знаменитую пьесу Александра Володина) любители изящной словесности могли окунуться в атмосферу вечного литературного лета с фантами, дачными новостями и бесконечными разговорами о любви, дружбе и творчестве.

Каждый вечер это глава Романа, который участники проекта, они же герои романа, создают вместе с авторами-рассказчиками, т.е. организаторами.

Автор-рассказчик Елена Чеснова , руководитель маркетингового агентства «Авангард»:

«Людям нужно встречаться, общаться, делиться своими мыслями и чувствами. Это в природе человека. Летние вечера – особенное время, какое-то невероятно музыкальное, нежное. Мы хотели создать такую игру в Роман, где можно даже немножко похулиганить, вспоминая классику, наше детство, юность, первые открытия и первые ошибки…»

Содержание проекта «Роман с Dja+Go» :

19 июля 2018 г. – Глава первая «Вишневый сад» А.П. Чехов

26 июля 2018 г. – Глава вторая «Темные аллеи» И.А. Бунин

2 августа 2018г. – Глава третья «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь

9 августа 2018г. - Глава четвертая «Ася» И.А. Тургенев

16 августа 2018г. – Глава пятая «Евгений Онегин» А.С. Пушкин

30 августа 2018г. – Эпилог «Прощай, лето!»

Автор-рассказчик Андрей Долженков, президент Гильдии аналитических журналистов:

«На то, чтобы проект был именно таким, нас вдохновила чудесная летняя веранда Dja+Go. Вот это сочетание европейского релакса с площадкой для петанка, цветочными инсталляциями, арт-объектами и высокого стиля ДК «Железнодорожников», при хорошей фантазии и должном освещении похожего за дворянское имение – дало нам нужный заряд для рождения такого необычного и сложного развлекательного проекта.

фото: Екатерина Андреева.

Каждый четверг организаторы готовили свежий номер газеты Summer Time, посвященный теме вечера.

Объявление из газеты Summer Time № 4 («Ася» И.С. Тургенев)

Художник, дипломированный выпускник Университета Марбурга, участник всех ярмарок Северного Рейна-Вестфалии, победитель конкурса портретистов «Лица Кёльна – 1847» создаст незабываемый портрет вас и вашей избранницы на фоне разрушенного замка, работающей ветряной мельницы или уносящего свои волны в даль Рейна-батюшки.

Вся романтика и символизм ваших отношений отразятся на холсте за час работы.

Сохраните воспоминания в надежном и красивом виде. Все тлен! А искусство вечно!

Час работы – 10 марок

Изображение героев в доспехах и старинных одеяниях – дополнительный гонорар – 2 марки

Гарантируем, что никто – ни жена, ни ваши близкие друзья не узнают вас на портрете. И ваш роман – останется только вашей милой тайной!

Причал дубильщиков. В любое время после обеда. Спросите Готтфрида Мюллера-младшего.

Пока официанты выполняли заказ, гости могли разгадать тематический кроссворд, почитать объявления и рекламу. В качестве аперитива предлагался специально разработанный коктейль, учитывающий тему вечера.

Рецепт коктейля «Вакула» (третья глава)

водка, имбирный тоник, половина лайма и добрая горсть голубики

После того, как гости разгадывают кроссворд, им предлагается поиграть в старинную дворянскую забаву – «Фанты». Фанты практически каждый вечер готовились новые, поэтому никто из гостей не мог предугадать, какое задание они получат в следующий раз.

фото: Екатерина Андреева.

Фант для команды «Гастролеры» (пятая глава)

«Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать?».

А не надо ничего говорить, давайте рисовать! Представьте себе, что вы все – группа художников по тату. К вам обратилась влюбленная Татьяна с просьбой разработать эскиз тату, которое передаст все её чувства к Евгению Онегину.

Место размещения тату и стиль изображения вы должны предложить сами. Тут уж мы вам не указ!

Главное, чтобы вариантов было несколько, и каждый из них четко давал понять Евгению, что у этой девочки к нему серьёзные чувства!

Не забудьте сфотографировать свои эскизы и выложить фото в соцсети с хэштегом #романсDJAnGO

После фантов гостям предлагались самые разные настольные игры от магазина «Крокодил». При этом всегда учитывалась тема вечера. Если это «Вишневый сад», в котором главные герои – милые, но совершенно не практичные люди, теряют имение, не умея решать сложные экономические задачи, то значит гостям предстоит играть в «настолки», стимулирующие логику и расчёт. (например, «Монополия»)

Если тема вечера – мистические «Вечера на хуторе близ Диканьки», то некоторых ждет любимый многими «Имаджинариум».

Илья Ерофеев, руководитель магазина «Крокодил»:

«Весь проект – это творчество, побуждающее к действию. И наши настольные игры – такой локальный способ включить людей в творческий процесс. Нам приятно было наблюдать, как просыпается в людях эта волшебная энергия, эта живая обратная реакция. Как они играют, сначала с нами, а потом уже сами, без помощи и подсказки автора. Это чудесно!»

Дополнительный квест проводили партнеры проекта магазин одежды «Edel». Кстати edel в переводе с немецкого – «знатный, благородный». Прекрасные слова, идеально подходящие к атмосфере летней веранды и теме литературных вечеров.

И это совпадение не случайно. Как не случайно всё на этом странном, но замечательном проекте Роман с Dja+Go.

фото: Екатерина Андреева.

Светлана Новикова, руководитель магазина Edel: «Я вообще за самые разные проекты! Жизнь – это не только решение проблем и заботы о хлебе насущном, это еще и наши увлечения, наши интересы. Не только дети любят играть и дружить, взрослые тоже хотят. И вот такие проекты дают им возможность находить друг друга, делиться своими эмоциями, опытом, и, может быть даже расти над собой, развиваться»

В последний четверг августа «Роман с Dja+Go» попрощался со своими героями, устроив для них литературное кабаре, дуэль на лазерных автоматах с финалом «Дантес» & «Наталья Гончарова», турнир по быстрому петанку и двумя сценами прощания – с детством под песню из финала «Мэри Поппинс, до свидания» «Ветер перемен» и с авторами – под музыку великого Нино Рота из финала шедевра Федерико Феллини «8 ½».

Все герои Романа получили призы и подарки от партнеров и организаторов проекта. И самый главный приз – сертификат на эксклюзивную экскурсию в Музее им. Крамского получили три команды, сумевшие всеми правдами и неправдами не пропустить ни одного вечера и собрать из пазлов картины, представленные в основной экспозиции нашего прославленного музея.

Через несколько месяцев будет уже трудно вспомнить названия команд, содержание фантов и вопросы кроссвордов, но мы попробуем, разместив здесь их имена, отсрочить забвение и продлить ощущение летнего праздника, игры и карнавала. Того ощущения, которое подарил всем участникам этот необычный литературный проект под названием «Роман с Dja+Go»

Итак, команды, активные участники проекта: «Дамы в цвету», «Гастролеры», «Моня Мартр», «3+2», «Маргаритки» и все, кто был с нами этими вечерами, спасибо вам за то, что вы сделали лето 2018 года таким особенным.

Ирина Кобазева, практически альтер-эго автора, героиня, представляющая команду «Дамы в цвету»:

«Мы часто восхищаемся атмосферой праздника и легкости в европейских городах, хочется, чтобы и Воронеже было что-то подобное. Лето началось с потрясающей программы Платоновского фестиваля, и душа просила продолжения! Проект «Роман с Dja+Go» - это такое сочетание летнего настроения, легкости и приятного познавательного общения. Конечно, за это легкостью стоял большой труд организаторов, от нас же требовалось просто включиться в эту игру и получать удовольствие. Я считаю, что именно такие проекты делают наш город живым и интересным»