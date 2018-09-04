Воронежцы могут увидеть лучшие мгновения русского балета

СЕГОДНЯ 16:23 2018-09-04T16:23:57+03:00

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Как вы думаете, в какой стране зародился балет? По общепринятому мнению, он возник в Италии, потом был подхвачен французами, и уже оттуда передан в нашу культуру. Между тем тысячи людей во всем мире уверены, что балет появился именно в России. Само слово «балет» ассоциируется с нашей страной, и в том величайшая заслуга деятелей искусства – исполнителей, постановщиков, композиторов. К этому достижению причастен и Воронеж. Хореографическое училище и Театр оперы и балета прославляют наш регион на всю страну.

2018 год в России объявлен Годом русского балета. В рамках этого события, а также в преддверии Дня города в Пушкинском сквере открылась фотовыставка «Русский балет: мгновения». Организовали ее Банк «Возрождение» (ПАО) и «Комсомольская правда» при поддержке администрации Воронежа. Она станет продолжением серии тематических выставок, которые проходят в разных регионах страны.

Фрагменты спектаклей крупнейших отечественных сцен. Нега, грация и стойкость, преодоление себя… Полосы «Комсомольской правды», на которых десятилетия пролетают за минуты. Вот материал из 50-х, где Майя Плисецкая делится с читателями своими впечатлениями от новой партии, а вот текст из 80-х, где газета прощается с великой Галиной Улановой.

На церемонии открытия солисты театра оперы и балета под руководством главного балетмейстера Александра Литягина показали костюмы исполнителей из разных эпох. Далее прозвучали приветственные слова от почетных гостей и организаторов.

- Через эту выставку хотелось бы донести до наших детей, что есть такой прекрасный вид искусства, такая визитная карточка русской культуры, как балет. И Воронеж является одним из его родоначальников в России. На этих фотографиях – не только красивые моменты спектаклей, но и трудные будни балетного танцора, - подчеркнул Дмитрий Клёпов, управляющий Воронежским филиалом банка «Возрождение».

Максим Горохов, главный редактор «Комсомольской правды в Воронеже», обратил внимание на символику места, где проходит выставка.

- Это искусство высокое и во многом элитарное. Чтобы понимать балет, чтобы чувствовать его, нужно пройти определенный духовный путь. Символично, что выставка проходит именно здесь – рядом с театром оперы и балета. Искусство будто сходит со сцены прямо в нашу жизнь, протягивает руку со своего недосягаемого уровня. И в наших силах – принять это приветствие!

Надежда Савицкая, заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике, обратилась к горожанам:

- Воронеж гордится хореографическим искусством, потому что у нас необыкновенная школа танца, необыкновенный классический театр. Надеюсь, что горожанам будет интересна эта выставка. Всех приглашаем приходить утром, днем и вечером!

Выставка будет работать в течение двух недель - по 16 сентября.

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