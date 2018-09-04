2018-09-04T15:12:38+03:00
Общество

В Воронеже учредят фестиваль имени Василия Пескова

Проект планируют реализовать к 90-летнему юбилею нашего талантливого земляка
Елена ФЕДЯШЕВА
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Музей Пескова в Воронежском заповеднике хранит уникальные экспонаты, собранные родными и друзьями Василия Михайловича.Музей Пескова в Воронежском заповеднике хранит уникальные экспонаты, собранные родными и друзьями Василия Михайловича.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Идея увековечить память Василия Пескова на Воронежской земле не нова. Имя знаменитого журналиста, писателя, фотографа и путешественника носит сегодня Воронежский биосферный заповедник, в котором ежегодно в марте проводятся Песковские чтения. На эти встречи собираются друзья Василия Михайловича и поклонники его многогранного таланта.

На территории Центральной усадьбы заповедника организован музей Пескова, где хранятся уникальные фотографии, личные вещи и книги Василия Михайловича, собранные его родными, друзьями и земляками. Но есть идея сделать мероприятия более масштабными. Ведь в 2020 году будет отмечаться 90-летие со дня рождения Пескова.

Журналисты "Комсомолки" обсудили с Аркадием Пономаревым детали проекта

Журналисты "Комсомолки" обсудили с Аркадием Пономаревым детали проекта

"Комсомолка" заручилась поддержкой депутата Государственной Думы Аркадия Пономарева, который пообещал посодействовать в установке памятника Василию Пескову и строительстве сквера в родном селе Василия Михайловича Орлово. О таком сквере в центре села, с бюстом журналиста, земляки мечтают уже не первый год, но организовать его на средства местного бюджета нереально. В январе 2018 года жители подавали заявку на участие в конкурсе муниципальных проектов на получение гранта, но, к сожалению, заявку не поддержали.

Известно, что изготовлением памятника займется известный питерский скульптор Алексей Бокий. Он выиграл специальный конкурс «Комсомолки», где почти всю жизнь проработал Василий Песков. Монумент будет установлен в Воронежском биосферном заповеднике на опушке в парковой зоне. Журналист был неутомимым защитником заповедных зон, называл их «запасным карманом жизни». Добился пересмотра отношения к природным ресурсам России. Все годы помогал Воронежскому заповеднику, который занимается восстановлением исчезающей популяции бобра и заново расселяет его по всему миру.

По замыслу устроителей памятника, вести к монументу будет аллея знаковых персонажей Пескова и стенды с выдержками из его публикаций.

Кроме того, Аркадий Пономарев пообещал помочь учредить к юбилею журналиста региональный проект - Фестиваль имени В.Пескова "Шаги по росе", по названию сборника песковских очерков 1954 года, который был удостоен Ленинской премии в области журналистики.

- Фестиваль в честь Василия Пескова станет еще одним культурным брендом Воронежа, как Детский театральный фестиваль Маршак или Платоновфест, – отметил Аркадий Пономарев.

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