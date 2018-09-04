Фестиваль «Город-Сад» очаровал воронежцев своей красотой

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-04T12:17:04+03:00

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Фестиваль «Город-сад» - это одна из лучших творческих площадок для демонстрации достижений садово-паркового искусства, ландшафтного и флористического дизайна, агрокультуры региона. В конкурсной программе фестиваля были представлены 164 композиции, которые оценивало международное жюри.

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Александр Викторович Гусев, врио губернатора Воронежской области, выступая на торжественной церемонии награждения победителей конкурса, заверил, что правительство области и в дальнейшем будет поддерживать фестиваль, помогать его развитию и масштабированию. В состав жюри конкурса также вошли врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алесей Карякин и международные эксперты – спикеры II Международной научно-практической конференции: «Зеленая инфраструктура городской среды».

Конференция предваряла работу фестиваля. 29 и 30 августа в Воронеже эксперты-практики, ведущие специалисты в области экологии, арбористики, озеленения и ландшафтной архитектуры из 9 стран мира поделились своим опытом создания комфортной городской среды.

В первую очередь воронежцам и гостям города фестиваль запомнится яркими арт-объектами. На всю Россию стала известной биокартина французского художника Гийома Легро. Это первая работа художника в нашей стране. Размер «полотна» почти 100 на 80 метров, вместо красок - природные пигменты. На картине изображена сидящая на траве маленькая девочка с открытой матрёшкой, из которой растёт большая ромашка. Художник считает, что сегодняшние дети почувствуют на себе наше отношение к природе и возьмут на себя ответственность за будущее. Все желающие смогут увидеть картину и после окончания фестиваля, ведь при хорошей погоде изображение сохраняется от нескольких недель до нескольких месяцев.

На парковке парка можно было увидеть работы, созданные английским граффити-райдером Импея Хилтона (псевдоним Vibes artist) и граффитистами из Санкт-Петербурга Майза (Сергей Гапонов), Y.Kabynski (Егор Герасимов), TRUNSKEE (Александр Трунилов) и ZAK MINI MONSTER (Захар Евсеев). Импей Хилтон также провел мастер-класс для гостей фестиваля.

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Еще одна запоминающаяся работа - инсталляция «Муравьи и Стрекоза», олицетворяющая Труд и Празднество. В дни фестиваля на вершине Пионерской горки появился огромный муравейник и красивая «Стрекоза», а на склонах разместились 70 гигантских муравьев размером от 1 до 2 метров. Ежедневно здесь проходили необычные выступления артистов. А рядом расположился «Этнохутор», где можно было увидеть домашних животных и познакомиться с укладом сельской жизни и традиционными ремеслами.

Невероятно красивые сады встречали гостей фестиваля на аллеях Центрального парка. Атмосферные «Японский сад», «Японский Сад для чаепития (Сад Будды)» и Японский мост - островок страны восходящего солнца в центре Воронежа. Составленная из несчетного числа цветов «Птица счастья», подарившая улыбку каждому гостю. Уютный тихий сад к столетию Воронежского государственного университета. Завораживающая геометрия сада «Отражение». Обаятельные композиции «Дед Мазай и зайцы», «Бобер-волонтер», «В гостях у домового». Не только профессиональное жюри конкурса, но и все гости заинтересованно изучали композиции. А к некоторым инсталляциям буквально выстраивались очереди из желающих сделать фотографию.

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Программа фестиваля была максимально интерактивной. Одновременно на нескольких площадках проходили разноплановые мероприятия для детей и взрослых. Здесь были мастер-классы, связанный с ландшафтным и флористическим дизайном. Самый запоминающийся из них - по искусству Икэбана от гостя из Японии госпожи Ямада Мидори, основателя и первого президента филиала института Икэнобо в России.

Можно было и максимально активно провести время, например, участвовать в танцевальном мастер-классе победителя проекта «Танцы» на ТНТ Ильшата Шабаева. Ежедневно проходили творческие встречи с медийными личностями. В Воронеж приехал «Звездный десант» (известные российские спортсмены, актеры театра и кино, участники телевизионных проектов). Детям особенно понравились качели на Пионерской горке, большой добрый мамонт, животные в «Этнохуторе», специальные детские мастер-классы и интерактивные зоны.

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Четырехдневный международный фестиваль «Город-Сад» завершился выступлением «Имперского русского балета» под управлением Гедиминаса Таранды. Зеленый театр рукоплескал артистам легендарной балетной труппе.

За четыре дня работы фестиваль посетили порядка 280 тыс. человек. Для сравнения, в 2017 году гостями фестиваля стали 220 тыс. человек. Было увеличено количество рамок металлодетектора, на четырех входах в парк быстрее проходил досмотр. В выходные дни из четырех отдаленных точек города отправлялись специальные фестивальные маршруты.

Алексей Карякин, врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, подытожил работу фестиваля: «Наш фестиваль многогранен. Мы стараемся сделать его содержательным и интересным для всех воронежцев. Кто-то любуется цветами и садами, кто-то участвует в мастер - классах и учится новому, кому-то интересно встретиться с известными людьми. Я очень надеюсь, что фестиваль вдохновляет людей и заставляет их не только задуматься о прекрасном, но и дает толчок воплотить частичку прекрасного в жизнь, создав свой маленький сад во дворе, на даче, приняв участие в общественных мероприятиях по озеленению. Мы все вместе учимся уважать природу и ценить красоту, создаваемую руками людей».

Фестиваль «Город-Сад» - своеобразное прощание с летними месяцами и обещание, что наш город станет еще более зеленым, радостным и комфортным для жизни.

Подробная информация и фотоотчеты находятся на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области и на сайте фестиваля (http://vrngorodsad.ru/).