В Воронеже на два дня запретят проезд и парковку вблизи площади Ленина

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-04T12:12:07+03:00

Оставленные под запрещающим знаком авто эвакуируют на штраф-стоянку Фото: из архива «КП»

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6 и 8 сентября на площади Ленина пройдет репетиция и военная присяга курсантов Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В связи с этим вводятся ограничения движения и парковки автотранспорта в центре города.

6 сентября с 7:00 до 21:00 будет запрещена парковка автотранспорта на участках площади Ленина (от улицы Плехановской до улицы Кирова – со стороны Воронежского государственного театра оперы и балета; от улицы Плехановской до улицы Платонова – со стороны Воронежской областной библиотеки имени И.С. Никитина; от проспекта Революции до улицы Плехановской – вдоль Кольцовского сквера со стороны Воронежского государственного университета; и от улицы Кирова до улицы Станкевича); и Театральном проезде (от площади Ленина до улицы Пушкинской);

6 сентября с 18:00 до 21:00 будет закрыто движение автотранспорта по участках площади Ленина (от улицы Платонова до улицы Плехановской – со стороны Воронежской областной библиотеки имени И.С. Никитина; от улицы Кирова до проспекта Революции – вдоль Воронежского государственного театра оперы и балета и Кольцовского сквера со стороны Воронежского государственного университета); улицы Плехановской (от дома № 15 на площади Ленина до улицы Пушкинской) и Театральном проезде (от площади Ленина до улицы Пушкинской);

8 сентября с 6:00 до 13:00 будет запрещена парковка автотранспорта на площади Ленина; улице Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской); Театральном проезде (от площади Ленина до улицы Пушкинской);

8 сентября с 9:00 до 13:00 будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина (от улицы Платонова до улицы Карла Маркса – вдоль Воронежской областной библиотеки имени И.С. Никитина и Кольцовского сквера со стороны кинотеатра «Спартак»; от улицы Кирова до дома № 11 на площади Ленина – вдоль Воронежского государственного театра оперы и балета и Кольцовского сквера со стороны Воронежского государственного университета); улице Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской). Кроме того, будет ограничено движение от дома № 58 на проспекте Революции («Утюжок») до Дворца бракосочетания (пл. Ленина, 11).

Изменятся и маршруты движения автобусов 6 сентября с 18:00 до 21:00 и 8 сентября с 9:00 до 13:00:

– № 39 – с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршруту;

– №№ 50, 88а – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршрутам;

– № 37 – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту;

– № 52 – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту;

– №№ 3, 5 – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршрутам;

– № 104 – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршруту;

– №№ 20, 20м, 70а, 70м, 88 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршрутам;

– № 25а – с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршруту;

– № 93 – с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, далее по маршруту;

– № 1кс – с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 1кв – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршруту;

– №№ 49, 49а, 105, 125 – с улицы 20 лет Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской, далее по маршрутам; в обратном направлении – с улицы Плехановская по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршрутам;

– №№ 5а, 69т, 80 – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршрутам;

– № 27 – с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту;

– № 23к – с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршруту;

– № 33к – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту;

– № 77к – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20 лет Октября, далее по маршруту;

– №№ 22, 49м – с проспекта Революции по улице Пушкинской; в обратном направлении – с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршрутам;

– №№ 37а, 41, 79, 90 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршрутам;

– № 64 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Никитинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 9ка – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 9кс – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, проспекту Революции, далее по маршруту.

Движение троллейбусов на эти периоды времени будет направляться:

– № 7 – с улицы Плехановской по улицам Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, далее по маршруту;

– № 8 – с улицы С. Разина по улице Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Ф. Энгельса (круговое движение), после чего – в обратном направлении.