Вклад Нововоронежской АЭС в природоохранные мероприятия в 2017 году составил свыше 950 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-04T11:56:08+03:00

Эксплуатационные затраты Нововоронежской АЭС на природоохранные мероприятия в 2017 году составили свыше 950 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в 2016 году (310,8 млн руб.)

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Об этом сообщила начальник Отдела охраны окружающей среды (ОООС) Нововоронежской АЭС Ольга Романова в ходе публичной презентации Отчёта по экологической безопасности предприятия за 2017 год. Она также отметила, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 30,4% уменьшилось количество образования отходов производства и потребления.

В свою очередь врач и ведущий эксперт Межрегионального управления №33 ФМБА России Татьяна Соколова сообщила, что многолетний опыт эксплуатации Нововоронежской АЭС показывает, что состояние окружающей среды в зоне влияния атомной станции и 30-километровой зоне остается стабильно безопасным. «В работе такого объекта использования атомной энергии как атомная станция, экологическая составляющая всегда находится на особом контроле как сотрудников, так и государственных надзорных органов», - подчеркнула она.

Ольга Романова также рассказала о функционировании системы экологического менеджмента на НВАЭС. «Одной из наших лучших практик в части реализации системы экологического менеджмента признана работа с подрядными организациями, – подчеркнула она. – В каждый проект производства работ наши подрядчики закладывают план по обращению с отходами производства и потребления».

В 2017 году Нововоронежская АЭС получила две важные награды. Коллектив предприятия удостоен Почетной грамоты Неправительственного экологического фонда им. В.И.Вернадского «За эффективную реализацию экологической политики и большой вклад в сохранение окружающей среды» и Грамоты Управления Росприроднадзора по Воронежской области «За большой вклад в охрану окружающей среды».

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты Нововоронежской АЭС, представители общественных организаций, директоры и педагоги школ города, заведующие детскими дошкольными учреждениями.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС