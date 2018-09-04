2018-09-04T11:06:17+03:00
Общество

Глава области открыл новую школу в Шилово

МБОУ «СОШ № 103» построили раньше запланированного срока
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Автор Ольга Федосова.

В городском микрорайоне Шилово 1 сентября открылась новая современная школа № 103. Поздравить детей и учителей приехали врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и мэр города Вадим Кстенин. В подарок на «день рождения» школа получила сертификат на автобус.

За 5 лет построим 40 объектов

- Сейчас появляются беспрецедентные возможности для того, чтобы мы смогли развивать не только материальную базу общего образования, но и наполнять весь учебный процесс новыми направлениями, новыми возможностями, развивать у детей новые способности. Стандарты, которые сейчас заявлены на уровне РФ, заставляют нас - и мы к этому готовы - делать вот такие школы, в таком замечательном формате. Хочу вас заверить, что в ближайшие несколько лет система образования Воронежской области будет только развиваться и укреплять свою материальную базу. Если в цифрах, то за 4 - 5 лет мы построим около 40 объектов общего образования, - сказал Александр Гусев.

В Шилово с 2014 года появилось почти 30 новых домов, в которые заселяются в основном молодые семьи. Поэтому новая школа была построена очень вовремя. Проект завершили на 4 месяца раньше, чтобы дети уже в этом году сели за новые парты.

- Все желающие попасть в школу в нее попали, как жители близлежащих микрорайонов, так и те, кто живет в Шилово. Школа рассчитана на 1224 ребенка, сейчас зачислено 952, так что свободные места еще есть, - сообщила руководитель управления образования и молодежной политики администрации Воронежа Любовь Кулакова.

Только выпускные классы в этом году не набрали - чтобы дети могли сдать государственные экзамены, школе нужно проработать хотя бы один год и получить аккредитацию. В педагогический состав вошло около 80 человек. В зависимости от предпочтений детей и родителей в школе будут предоставлять услуги дополнительного образования.

За обеды дети будут

платить картой

Школа оснащена современным интерактивным оборудованием, которое сейчас необходимо по требованиям Министерства образования РФ. Рядом со зданием - спортивная площадка и стадион для игры в футбол, баскетбол, волейбол. В целом проект обошелся в 800 млн. рублей.

После торжественной линейки врио губернатора Александр Гусев осмотрел школу и поприветствовал первоклассников на их первом уроке. В ходе экскурсии главу региона познакомили с организацией питания в новой столовой: дети смогут расплачиваться за обеды специальными «картами школьника». В Воронеже это первая школьная столовая подобного типа. Планируется, что «карту школьника» также можно будет использовать для входа и выхода из школы, для пользования электронным медицинским кабинетом и электронной библиотекой. А родители смогут отслеживать информацию о детях и даже составлять меню на обеды через личный кабинет.

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