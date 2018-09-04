В Калаче открылась большая школа, а в Воробьевке построят два свинокомплекса

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-04T11:02:07+03:00

В минувшую пятницу, 31 августа, глава региона Александр Гусев побывал с рабочей поездкой в двух районах - Калачеевском и Воробьевском

Изменить размер текста: A A

В первом он посмотрел, как отремонтировали школу, а во втором подписал важное для района соглашение с инвестором.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ

СОШ № 6 в Калаче - одна из самых старых в регионе. Она появилась из церковно-приходской школы, построенной еще в 1899 году. В наследство от богоборческих времен к учебному учреждению отошел расположенный здесь же Воскресенский храм, датированный 1916 годом. Последние 70 лет дети в нем принимали пищу, а также занимались физкультурой. В начале 70-х годов прошлого века учебный корпус претерпел масштабную реконструкцию - к нему пристроили крыло и второй этаж. И храм, и школа превратились в единое учебное заведение.

В лучшие времена в калачеевской школе училась тысяча детей. До реконструкции их насчитывалось уже меньше 700 человек. К ремонту 118-летней школы приступили в прошлом году. На это время учеников «раскидали» по четырем городским школам.

Тем временем строители от старого здания оставили только стены. А вот геометрию храмовой пристройки решили полностью сохранить. За год была проделана титаническая работа - не только поменяли кровлю, полы, окна, двери, все коммуникации, но и возвели новые спортивный и актовый залы, пищеблок. Также у школы теперь есть своя котельная, трансформаторная подстанция, спортплощадка и многое другое.

Накануне Дня знаний директор СОШ № 6 Галина Кузнецова провела для Александра Гусева и гостей экскурсию по новому зданию.

Кабинеты уроков по естествознанию оборудованы так, что интерес к науке должен появиться даже у «двоечников». Например, в кабинете физики на каждого ученика приходится по набору лабораторных предметов и инструментов, а в кабинете химии, помимо прочего, на каждой парте есть еще раковина с краном. Учебные кабинеты оснастили проекторами, интерактивными досками. Еще один важный момент: учебное заведение получило доступ к высокоскоростному интернету. К нему смогут подключиться до тысячи человек. Это значит, что присутствовать на уроках (через видеочат) можно будет не только детям с ограниченными возможностями, но и всем остальным, например, на время карантина в школе (впрочем, этому ученики едва ли обрадуются). Перечислять все школьные «новинки» можно еще долго. Так, вместо звонка на уроки и перемены теперь зовут музыкальные композиции Джо Дассена «Если б не было тебя» и Валерия Кипелова «Я свободен»... По оснащению калачеевская школа - одна из лучших в области. Общая стоимость реконструкции составила 403 миллиона рублей.

Отдельного внимания заслуживает храмовая пристройка. Теперь это красивое помещение с обилием света. Здесь обустроили информационно-библиотечный центр, школьный музей, музей православия и конференц-зал. В музее православия скоро появятся иконы, витражи и росписи по Библейскими сюжетам, книги, предметы церковной утвари, фонотека духовной музыки.

В здании Центра будут преподавать основы православной культуры, светской этики, духовно-нравственной культуры народов России.

Глава региона приехал в школу не только чтобы проконтролировать результаты работ, но чтобы и вручить сертификат на 32-местный школьный автобус КАвЗ:

- Школа оправдала все ожидания. Надеюсь, она понравится родителям и, прежде всего, учащимся. Важно, чтобы эта школа являлась не только местом получения знаний, но и духовного воспитания. Тот центр, который находится на территории школы, - важное дополнение к образовательному процессу.

1 сентября в школу пришли 720 учеников. Все классы укомплектованы «под завязку». Однако приписаться смогли далеко не все желающие - заявок на обучение поступило гораздо больше, чем школа способна вместить.

.

«ХОТИМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАНЗИТОМ ГАЗА»

Затем Александр Гусев в концертном зале «Юбилейный» поздравил работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с их профессиональным праздником. Он пожелал им крепкого здоровья, успешной и безаварийной работы. Лучшие специалисты получили от Александра Гусева почетные грамоты правительства Воронежской области, благодарности губернатора и именные часы. По словам врио губернатора, топливно-энергетический комплекс создает базу для роста экономики и фундамент благополучия общества:

- Через наш регион проходят крупнейшие газопроводы. И мы хотим использовать эти возможности, связанные с транзитом газа по территории области, для расширения у нас производства. Сейчас с Газпромом и министерством энергетики ведем переговоры, чтобы реализовать крупный проект на территории области.

.

В ВОРОБЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ ДВА СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСА

В соседнем Воробьевском районе Александр Гусев посетил общественную приемную губернатора, провел личную встречу с главой администрации района и подписал инвестиционное соглашение с ГК «Агроэко».

В общественной приемной глава региона пообщался с ее руководителем Татьяной Лепехиной. Александр Гусев поинтересовался, с какими наиболее частыми вопросами обращаются в приемную местные жители. По словам Татьяны Лепехиной, это ремонт дорог.

На встрече с главой района Михаилом Гордиенко врио губернатора обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития района, в том числе его социальной составляющей.

В завершение Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Агроэко» Владимиром Масловым, после чего они подписали соглашение об инвестиционной деятельности предприятия на территории Воробьевского района. В соответствии с документом будет построено два свиноводческих комплекса с общей производительностью более 20 тыс. тонн свинины в живом весе (160 тыс. голов) и создано не менее 110 рабочих мест.

Соглашение позволит не только пополнить региональный и местный бюджеты, но и направить средства на благотворительную деятельность в районе.

- Соглашение - очень важный документ, так как для Воробьевского района инвестиции в 3,5 миллиарда рублей - это сверхзадача, которую представилась возможность решить. Для нас «Агроэко» - очень важный и перспективный социально-экономический партнер. Большое спасибо руководству компании - они не только выполняют функции инвесторов, но и приносят на территорию современное понимание отношений бизнеса и населения. Есть заявленные средства, которые они обязуются ежегодно выделять на эти цели, - не менее полутора миллионов рублей. И это очень важно, что по возможности они помогают людям на территории, - резюмировал Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что социальная деятельность «Агроэко» должна являться примером для других крупных компаний.