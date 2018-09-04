Программа Александра Гусева стала общенародной

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-04T08:46:35+03:00

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В среду, 29 августа в Воронеже состоялся мобилизационный форум, организованный Общественным штабом в поддержку кандидатуры Александра Гусева на выборах губернатора Воронежской области. Местом проведения представительной встречи, собравшей более 1200 участников из областного центра и сельских районов, стал общественно-деловой центр региона – EVENT-HALL сити-парка «Град».

Выступления ведущих участников Штаба были адресованы врачам и учителям, аграриям и капитанам воронежской промышленности, ученым и активистам общественных некоммерческих организаций (НКО).

Как было сказано при открытии форума, важнейшей задачей Общественного штаба в поддержку Александра Гусева стало выстраивание прямой связи между обществом и властью. В ходе работы активисты Штаба собрали десятки пожеланий воронежцев, и теперь можно без пафоса утверждать, что предвыборная Программа Александра Гусева – это программа общенародная. Выверенная, четкая, основанная на прямых наказах граждан.

Чтобы добиться этого, члены Президиума Штаба с июля находились в постоянных поездках по области. Итог получился хорошим. Во-первых, они побывали в муниципальных районах с разным уровнем социально-экономического развития – Воробьёвском и Новохоперском, Богучарском и Аннинском, Грибановском и Каширском, Подгоренском и Нижнедевицком, Поворинском и Каменском, а также в Нововоронеже.

Во-вторых, аудиторию десятков встреч на местах составили люди, знающие свое дело - фермеры и предприниматели, работники культуры, учителя, врачи и участники общественного самоуправления – члены ТОС, председатели уличкомов и старшие по домам. То есть, актив и опора местных сообществ.

Именно поэтому Штаб смог собрать достоверную информацию о проблемах и потенциале каждого района, и наладить прямую связь между властью и обществом.

По оценкам участников Штаба, у жителей области сложилось твердое мнение, что Александр Гусев заслуживает полного доверия и справится с руководством областью, как никто другой.

Например, по словам Александра Соловьёва, люди полагаются на успешный опыт Гусева в руководстве сложным производством - заводом СК, и огромным городом, ведь под его управлением Воронеж преобразился за считанные годы. Сильное впечатление на людей произвело и согласие Президента РФ с предложением Александра Гусева создать в Воронеже Особую экономическую зону, - она даст новые рабочие места, и запустит процесс развития высокотехнологичных предприятий по всему региону.

Другой аспект дела осветил профессор Бронислав Табачников. Выступая перед участниками форума, он напомнил, что Единый день голосования 9 сентября 2018 года – это еще и 190-я годовщина со дня рождения Льва Толстого, который сформулировал жизненное кредо человека: нравственность и мастерство должны идти рука об руку. «Из своего личного общения я вынес твердую убежденность: Александр Гусев - это интеллигентный, честный и вдумчивый человек. Он четко видит проблемы, никогда перед ними не пасует и всегда добивается их решения», - подчеркнул Бронислав Табачников.

Форум воронежского сообщества решил, что области необходимо продолжить курс интенсивного развития, используя для этого передовые технологии - как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, а также в социальной сфере, управлении и медицине. Воронежская область должна нарастить экспортный потенциал и получать основной доход не от производства сырья, а от его глубокой переработки. Это потребует активизации малого и среднего бизнеса в промышленной сфере, повлечет за собой рост рабочих мест в малых городах и селах и гарантирует рост собственных средств на социальную сферу.

Предпосылки к тому - налицо.

Наказы избирателей из сельских районов воплотились в один из пунктов Программы Александра Гусева: область решит проблему чистой воды, и в селах обязательно будет централизованное водоснабжение. Будет решена и проблема медицинского обеспечения хуторов и деревень с населением менее 100 человек – для этого в рейсы выйдут 28 новых передвижных ФАПов на базе автомобилей КамАЗ.

Кроме того, в 2018 году области удалось приступить к реализации плана, который почти 40 лет оставался лишь заветной мечтой. В Воронеже наконец-то началось создание современного Центра лечения онкологических заболеваний, и это произошло благодаря личной поддержке Александра Гусева, посетившего областной онкодиспансер.

В свою очередь, один из ведущих кардиохирургов страны, воронежский врач с мировым именем Сергей Ковалёв подчеркнул, что кардиологический Центр региона считается третьим по значению среди нескольких сотен медучреждений ЦФО такого же профиля, включая Москву. При этом, по словам Ковалева, усилия воронежской власти поддержал и директор Национального Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия, - он трижды бывал в Воронеже и очень высоко оценивает работу Александра Гусева.

Чтобы полностью реализовать эти планы, необходима высокая явка воронежцев на избирательных участках 9 сентября. По мнению выступавших, активное голосование на выборах станет надежной гарантией их легитимности, а главное – заметно облегчит Александру Гусеву его деятельность на посту губернатора Воронежской области.

«Чем выше будет наша поддержка Александра Гусева, тем больше пользы он принесет воронежцам. Нам нужен губернатор, выдвинутый большинством населения, и это должен быть крепкий, опытный управленец. Иначе мы растеряем все, чего добились за последние годы», - такие слова не единожды звучали с трибуны форума, и всякий раз они находили общее одобрение.

В завершение форума перед его участниками и членами Общественного штаба выступил Александр Гусев. По словам кандидата, Воронежская область способна обеспечить ежегодный прирост валового регионального продукта в размере 4-5%. Он пояснил, что это, конечно, «колоссальная задача», однако способы ее решения уже понятны. А главным из них должно стать участие каждого воронежца в общей работе – осмысленное и целеустремленное.

«Ваша поддержка – это большая ответственность! Я уверяю, что вы не будете разочарованы. Программа развития региона построена с учетом всех проблем и возможностей, она – реалистична и выполнима. Впереди много работы, в частности, нам предстоит обновление правительства Воронежской области, чтобы повысить качество управления регионом, и я готов возглавить и провести эти перемены», - подчеркнул Александр Гусев.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.