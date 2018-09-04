2018-09-04T16:41:53+03:00
Общество

Легендарный воронежский прыгун в воду Дмитрий Саутин стал многодетным отцом

У него родилась дочка
Юрий КОЗЛОВ
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У Дмитрия Саутина сейчас приятные хлопоты - надо помогать жене.У Дмитрия Саутина сейчас приятные хлопоты - надо помогать жене.Фото: dmitrysautin.ru
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Напомним, Дмитрий Саутин – первый российский прыгун в воду, успешно боровшийся с китайскими спортсменами, являющимися законодателями мод в этом виде спорта.

На высшем уровне Саутин дебютировал в 17 лет еще в составе сборной СССР. И тут же выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы в Афинах 1991 года. В 1992 году выступал уже на Олимпиаде. И взял бронзу в прыжках с трехметрового трамплина.

В 1996 году Саутин впервые стал олимпийским чемпионом на Играх в Атланте в прыжках с 10-метровой вышки. Но настоящим триумфом воронежского спортсмена стала Олимпиада 2000 года в Сиднее. Там он завоевал золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Кроме того, Дмитрий на австралийских Играх взял две бронзы: в индивидуальных прыжках на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке.

Саутин выступал еще на двух Олимпиадах. В Афинах-2004 на его счету бронза в прыжках с трехметрового трамплина, в Пекине-2008 серебро в том же виде программы, но в синхронных прыжках.

Дмитрий Саутин – также пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы. Все его титулы вдвойне, а то и втройне ценны потому что многие из них он завоевал, уже будучи ломанным-переломанным, вынужденный упрощать прыжки и бравший медали за счет огромного опыта и филигранной техники.

После завершения карьеры был депутатом Воронежской областной Думы. Но даже этот статус не помог воплотить в реальность строительство Дворца водного спорта, который носил бы его имя. Проект застопорился из-за отсутствия денег.

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