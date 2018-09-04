Актер сериала «Большая игра» Дмитрий Колчин: «Воронежский танцор Слава Петренко первым вызвался отжиматься со мной на плечах!»

СЕГОДНЯ 00:19 2018-09-04T00:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

2 сентября с воронежцами на фестивале «Город-сад» встретились актеры нового сериала «Большая игра», который 27 августа стартовал на СТС. Экс-капитан команды СОК и бывший редактор высшей лиги КВН Дмитрий Колчин играет в фильме повара военной части, который в один прекрасный момент решает повести российскую сборную в плей-офф чемпионата мира. А помогает ему в этом друг и соратник, которого играет Сергей Лавыгин, знакомый зрителям по роли повара Сени в сериале «Кухня». Артисты рассказали о закулисье оптимистической комедии о футболе.

ПОДКАЛЫВАЛИ НА СЪЕМКАХ КЕРЖАКОВА И ПАНАЙОТОВА

- Ребята, в футбол хоть играете? Или как наш танцор Слава Петренко, снявшийся в сериале в роли защитника, даже не знаете имен ведущих футболистов? - поинтересовалась «Комсомолка» у артистов.

Дмитрий Колчин: - Я не ярый болельщик и не играю. Но болею за нашу самарскую команду «Крылья советов». Мне на днях посчастливилось открыть матч - футболисты пригласили сделать первый удар. Один мой друг написал, что благодаря мне обыграли «Анжи». Это была первая победа в этом сезоне. Долгожданная, все радовались. Я рад, что к ней прикоснулся. Вот так я на стадион хожу.

- А на игры чемпионата мира ходили?

Д.К.: - Нет. У нас как раз был перерыв в съемках, мы уезжали отдохнуть. Матч России с Испанией в Испании смотрел.

Сергей Лавыгин: - И я не попал ни на один матч, но во время финального был во Франции и видел, как они отмечали победу. Прыгали в Сену, поджигали авто, гуляли по полной - бурно, весело, что мы ретировались из центра.

- В сериале снялись звезды Губерниев, Кержаков, Панайотов. Чем запомнились на съемках?

Д.К.: - В серии с Панайотовым я пел его песню. И мы с Сережей решили его потролить, хотели его немного пощупать, с юмором он человек или нет. Мы начали заходить все дальше и дальше, оказалось, что он с таким юмором, что начал «разрываться» на всех шутках. Классно, мы даже не ожидали. Прекрасная атмосфера была.

С.Л.: - Да и Саша Кержаков отличным актером оказался, кололся в кадре, смеялся. Говорил: «Стоп, давайте заново, сейчас я соберусь». Дима даже с Кержаковым в перерыве маленький ролик снял для Инстаграма. Саша сам предложил тему.

- Вы переживали по поводу реакции профессиональных футболистов? Хотя Дзюба написал, что ему понравилось.

Д.К.: - Я знаю, что на уровне сценария ребята много закладывали вещей, которые в мире футбола обсуждаются на уровне сплетен. Делали понятные параллели, «маячки», что те, кто читают «Спортэкспресс», понимали, о чем речь. Поэтому такие люди, как Дзюба, которые максимально в этом материале находятся, они видят все это. Продюсер Тина Канделаки сказала: «У нас сериал, в котором мы называем вещи своими именами, но делаем это заувалированно». Мы говорим о том, что все понимают, но языком, который знают не все. Это очень круто.

ИГРАЯ ТРЕНЕРА, УЧИЛСЯ ПРАВИЛЬНО ВОЛНОВАТЬСЯ

- Чем на съемках наш земляк Слава Петренко запомнился?

Д.К.: - Слава отличный актер: сначала он артист, а потом танцор. Он правильно себя держал. Расскажу про него интересный случай. У нас был промо-ролик, где футболисты отжимаются, а я на них лежу. И когда выбирали, кто будет сниматься в роли отжимающихся со мной, Слава говорит: «А можно я лягу в то место, где будет тяжелее всего? Я сегодня на разминке не был». Он нас покорил. И Слава такой во всем. Он постоянно на турниках. Где бы он ни был, через пару дней вокруг него возникает команда, ребята как по расписанию к нему ходят. Он очень организованный в плане спорта и здорового образа жизни.

- Дмитрий, как вы готовились к роли тренера? Леонид Слуцкий вам не помогал?

- Я очень волновался. Это была моя основная задача по сюжету: волноваться. Научиться делать это интересно. Я не общался ни с кем из тренеров. Попросил продюсеров, чтобы мне предоставили материалы - как ведут себя тренеры во время матчей. Я их смотрел. С Леонидом Викторовичем мы знакомы, он же тренировал самарские «Крылья советов». Мы с ним знакомы еще с тех времен, дружили командами - футболисты и квнщики, мы выступали у команды на закрытии сезона. Я не запоминал его движения раньше. Потом видел его на экране, как он переживает. И стал чуть-чуть подсматривать, как себя тренеры ведут с командой на матче, на тренировке. Но потом я понял, что это не нужно: мой герой же не тренер изначально, почему он должен знать, как они себя ведут? И я все это дело отменил. А как тренироваться к роли повара я знал очень хорошо. Я ходил по части, ел морковку, шпынял подчиненных.

- А поварское дело-то вам близко?

- Покушать люблю - по мне видно. Но и готовить умею. В нашей семье любят готовить. Мы живем в Самаре. Часто бываем на природе - рыбалка-дача-мангалы-казаны. В основном готовит супруга, она затейница. Но когда мне разрешают, я подключаюсь с удовольствием. Мне рыба больше всего удается. Мы живем на Волге. Речная на ура идет. Еще часто плов у нас бывает. А еще жена недавно освоила торты. Хвалюсь. Испекла дочке на день рождения.

ЮЛЯ АХМЕДОВА ШЛЕТ ШУТКИ ПО СМС

- Дмитрий, вы как-то обмолвились, что вы - социопат. Как же вы стали публичной личностью?

- Это больше шутка. Я же много лет играл в КВН. Когда ты с большим количеством людей в контакте, когда ты на сцене, в какой-то момент от каждодневного потока большого количества общения устал и уменьшил его. И как только я его сократил, мне это так понравилось. Отсюда я сделал вывод, что, наверное, я социопат. Наверное, мне лучше с деревом разговаривать, чем с тысячей людей за два дня пообщаться. На самом деле я ужасно стеснительный человек. В школе я был очень закомплексованным ребенком. Еще вес, ну понимаете, какие бывают дети в принципе по отношению к этому. Я занимался борьбой, спортом, чтобы такие вещи в себе минимизировать. И очень удачно в этом смысле помог КВН. Он сделал это моим плюсом, а не недостатком. На этой волне какой-то успех появился. И в какой-то момент успокоился, и уже давно за такие штуки не переживаю. Меня ничего не напрягает, я спокойно живу. Но я тушуюсь порой, не могу себя отождествлять с актером. Квнщик - это немного другое. Это самодеятельность, это для тех, кто поступил не на те специальности, но все равно хочет остаться в вузе. Это проще, и люди так же к этому относятся: квнщик - свой. А актер - это уже профессия.

- Вы продолжаете писать сценарии и шутки для КВН?

- Время от времени. Когда ты много лет каждый день занимался этим, уже сложно затормозить, мозг будет автоматически придумывать шутку. Услышишь песню - думаешь, как ее переработать во что-то смешное. Мне, например, недавно ваша землячка Юля Ахмедова, когда узнала, что мы работаем на вечере выпускников, прислала смс: «Я придумала вам шутку, вставьте!». Надо понять: перешагнул ты эту ступеньку или ты все еще там. Я всячески подготовил себя к тому, чтобы ее перешагнуть и пойти дальше… Хочу написать сценарий для комедийного сериала. Пока не знаю, получится у меня или нет, но у меня возникла жесткая потребность в этом.

- Дмитрий, вы работали в «Салтыков-Щедрин шоу» с Михаилом Задорновым. Чему у него научились?

- Михаил Николаевич был удивительным человеком. Он был учителем, который не задавал домашнего задания. Помню случай, мы снимали сюжет, где была игрушка, которая после нажатия на нее превращалась в какой-то страшный череп. Это было очень неожиданно. И мы пошутили с Кортневым на эту тему. А Михаил Николаевич вдруг добавил: «А глаза-то у него голубые!». Он замечал то, на что никто внимания не обращает. Такой подход у него был ко всему. Он смотрел на тоже самое, но видел совершенно иные вещи. Я теперь стараюсь в себе этот принцип развивать

- У ваших близких хорошее чувство юмора?

Д.К.: - Дочке 5 лет и она уже начала шутить. Периодически подходит и говорит что-нибудь из серии: «Папа, я придумала шутку: «Палка-ковырялка». Возьми себе эту шутку!». Ей нравится, когда ей аплодируют, она уже это ловит. Недавно выучила большую смешную песню. Пониамет, где и когда люди засмеются. Вкус ребенка формируют родители. У нас нет такого, что мы включили ей канал «Карусель» и смотри все подряд. Мы подбираем ей мультфильмы, которые нам кажутся правильными и смешными. Не знаю, мне лично нравится, как дочка шутит.

- Сергей, вы начали в июле сниматься в ситкоме «СеняФедя». О чем он будет?

- Это спин-офф «Кухни». Сеня и Федя попытаются организовать свой бизнес, кухню на колесах. А что из этого выйдет, увидите. Сейчас еще я закончил озвучку сериала «Операция «Валькирия», это исторический детектив, про 1947 год. Очень интересно, атмосферно получилось.

Смотрите сериал «Большая игра» по будням в 20.00 на СТС.