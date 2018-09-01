2018-09-01T08:42:15+03:00
Звезды

Чем удивляет воронежцев «Город-сад» 2018: прямая трансляция

О ходе фестиваля из Центрального парка передают корреспонденты «КП»
Виктор ЛЕВШАКОВАнна ГРЕБЕНКИНА
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фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.
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30 августа в Центральном парке Воронежа открылся восьмой ландшафтный фестиваль «Город-сад». Флористы, дизайнеры и аграрии подготовили более 160 экспозиций, чтобы удивить воронежцев. Полюбоваться арт-объектами, посетить тематические мастер-классы или встречу со звездами кино и телевидения можно до 2 сентября включительно с 10:00 до 20:00.

А что сегодня происходит в Центральном парке - смотрите в нашей онлайн-трансляции на сайте kp.ru. Присылайте свои фото и видео на почту: kp.vrn@phkp.ru, делитесь впечатлениями от фестиваля в наших социальных сетях. Также о том, что происходит сейчас в Центральном парке слушайте на радио «Комсомольская правда» (Воронеж) на 97,7 FM.

Фестиваль "Город - сад" 2018.

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