ВТБ в Воронежской области увеличил выдачу кредитов наличными физлицам в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-31T16:52:38+03:00

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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 52%. Портфель кредитов наличными за первое полугодие 2018 года вырос на 11% и достиг 10,4 млрд руб. Средняя сумма кредита - 525 тыс. руб., что на 93 тыс. руб. больше, чем на 1 июля 2017 года.

Объем выдачи ипотеки по итогам первого полугодия составил 2,64 млрд рублей, данный показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило увеличить портфель ипотечных кредитов до 17 млрд руб. Всего за полгода жители региона оформили 1650 таких кредитов. Причем на покупку вторичного жилья было выдано более 1000 кредитов – примерно в половину больше, чем на приобретение квартир в новостройках. Средняя сумма сделки в отчетный период - 1,6 млн. руб.

Портфель автокредитования на 1 июля 2018 достиг отметки 1,7 млрд. руб. За 6 месяцев 2018 года было выдано более 1,3 тыс. автокредитов на общую сумму 641 млн руб. при средней сумме кредита 484 тыс. руб.

Итого кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Воронежской области за первое полугодие составил 30,6 млрд. руб. Прирост портфеля за 6 месяцев – 9%. По итогам первого полугодия доля банка на рынке кредитования региона достигла 18%. По данному показателю филиал входит в тройку лидеров по Центральному федеральному округу.

Ресурсный портфель подразделения на 1 июля достиг 37 млрд руб. Относительно начала года прирост составил 4,8 млрд. руб. (15%). По данному показателю филиал входит в пятерку лидеров по Центральному федеральному округу.

- Спрос на кредитование растет, особенно на ипотеку и кредиты наличными, о чем говорят результаты за первое полугодие. Ключевыми задачами до конца года остается наращивание кредитного и ресурсного портфелей, а также увеличение количества новых клиентов, - отметила Тамара Недобежкина, и. о. руководителя розничного бизнеса ВТБ в Воронежской области.