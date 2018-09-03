Чем запомнились кандидаты в губернаторы Воронежской области?

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-03T18:47:17+03:00

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Шесть фамилий – шесть строк в избирательном листе. Понемногу подкрадывается тот день, когда мы доподлинно узнаем, кто же станет губернатором Воронежской области. Предвыборная кампания пронеслась без лишнего шума. Даже на дебатах не было ни слез, ни криков. Так чем же запомнились претенденты на главное кресло региона? И запомнились ли вообще? Разбираемся в этом с ведущими воронежскими политологами.

Все прагматично оценили свои возможности

Около 20 некоммерческих организаций подписали Соглашения о сотрудничестве с кандидатами на должность губернатора Воронежской области «За честные выборы». Из самого названия понятно, какую работу выполняют активисты. Но, похоже, этим летом им трудиться практически не пришлось, ведь скандалов-то и не было.

- Кампания проходила честно. Все кандидаты имели равные правовые возможности для агитации. Все прагматично оценили свои возможности. Поэтому агитационный период прошел скромно – без каких-либо вызовов. Но избиратели же чувствуют, если ли порох у того или иного кандидата или же его нет, - отметил Роман Савенков, кандидат политических наук.

Роман Васильевич считает, что ярких оппозиционных политических лидеров в эту кампанию не появилось. Однако политолог отметил старт кандидата от партии «Родина» Аркадия Минакова, который сумел сформировать некое собственное политическое видение. А вот у Виталия Климова, кандидата от «Справедливой России», эксперт, наоборот, не увидел особой вовлеченности в процесс. Новое лицо, которое вызывает некие ожидания, Игорь Перевезенцев, – это кандидат от бизнеса, при этом он поддерживает интересы молодежи. Возможно, избиратели отреагируют на появление нового лица.

- Конечно, кампания Александра Гусева проходила системно, и он выглядел, как государственный человек, понимающий проблемы региона и знающий, как он их будет решать. Кандидат Олег Бурцев затронул популярную тему коррупции. За неё многие готовы подписаться… Депутат от КПРФ Николай Воронин хорошо оперирует цифрами и понимает ключевые проблемы. Он также озвучил важный вопрос – межбюджетных отношений. Но как он будет решаться? Чьими силами? – задает вопрос Роман Савенков.

Правильный шаг

Политолог Виктория Черникова отмечает, что большинство претендентов на пост №1 в регионе экономили ресурсы. В итоге, по мнению эксперта, узнаваемость у некоторых кандидатов в регионе не сильно повысилась.

- Каждый из кандидатов сформировал свою позицию. Александр Гусев сумел показать себя уже как работающий и думающий стратегически политик. Аркадий Минаков стартовал достаточно неплохо. Партия «Родина» имела хорошийбэкграунд при господине Рогозине, но долгое время она не была яркой. Сейчас Аркадий Юрьевич весьма успешно выступает, - считает кандидат политических наук, Виктория Владимировна. - Я обратила внимание на Игоря Перевезенцева. На первых выборах губернатора держится достойно. Для молодежи – это некий стимул воспринимать политические кампании как нечто реальное. Что касается Николая Воронина, он в принципе был уже известен. Это состоявшийся политик.

Дебаты кандидатов, которые впервые прошли в регионе, должны были стать бесплатной рекламной трибуной для всех претендентов. Но политологи единогласно утверждают, что никто не воспользовался должно этой возможностью.

- В целом кампания проходит спокойно. На дебатах мы не увидели жаркой дискуссии, скорее получился монолог. Но это объяснимо. Очевидно, что кандидаты работали, скорее, на собственный имидж. Многие взяли какую-либо федеральную повестку. Но этими проблемами не занимается губернатор, - уверен Леонид Гончаров, кандидат политических наук.

Виктория Черникова также считает, что напрасно кандидаты обращались к федеральной повестке.

- Из минусов компании назову то, что многие кандидаты старались играть на федеральной повестке. Те вопросы, которые губернатор, как правило, решить не может. Это не в его компетенции. Население ожидает более глубокой региональной повестки дня, а вот здесь есть определенные просчеты, - комментирует Виктория Владимировна.

Но при этом, эксперт подчеркивает, что дебаты – правильный шаг, ведь каждый из претендентов пришел и открыто высказался, а это верный путь к демократичным выборам.

К 9 сентября, единому дню голосования, Общественная палата Воронежской области открыла сразу несколько телефонов «горячей линии» для избирателей: 277-55-41, 276-63-64 и 212-64-49. Набрав один из этих номеров, вы сможете задать любой вопрос, касающийся выборов или же сообщить о каком-либо нарушении. На избирательных участках в готовность приведены комплексы обработки избирательных бюллетеней и видеокамеры. Осталось одно – проголосовать всем нам, избирателям.