Александр Гусев наградил победителей конкурса на фестивале «Город-Сад»

СЕГОДНЯ 19:48 2018-09-01T20:09:19+03:00

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VIII Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» продолжает свою работу. Сегодня, 1 сентября, Центральный парк посетил врио губернатора Воронежской области Александр Викторович Гусев. Он посмотрел экспозицию и наградил победителей конкурса на соискание премии правительства Воронежской области в сфере зеленой индустрии. За два дня (30 и 31 августа) фестиваль принял более 140 тысяч гостей, закроется фестиваль 2 сентября концертом специального музыкального гостя – «Имперского русского балета» под управлением Гедиминаса Таранды.

В рамках фестиваля «Город-Сад» традиционно проходит конкурс на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области зеленой индустрии. В 2018 году в десяти номинациях были представлены 164 ландшафтные и флористические композиции. В состав жюри конкурса вошли врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алесей Карякин и международные эксперты – спикеры II Международной научно-практической конференции: «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития» (29-30 августа). Жюри два дня изучало представленные композиции и вынесло свой вердикт.

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1 сентября победителей конкурса со сцены Зеленого театра наградил врио губернатора Воронежской области Александр Викторович Гусев. Перед началом торжественной церемонии награждения глава региона прошел по территории «Города-Сада», познакомился с конкурсными работами и арт-объектами фестиваля.

«Наш фестиваль завоевал уже не только любовь воронежцев, но и признание среди профессионалов, в экспертном сообществе и получил достаточно много престижных наград. И я хочу вас всех заверить, дорогие друзья, что правительство Воронежской области будет не просто поддерживать фестиваль, но и сделает все, чтобы масштаб фестиваля увеличивался, чтобы та красота, которая приходит в Воронеж, была еще масштабнее, еще востребованнее. И, самое главное, чтобы она дарила нам радость. И мы готовы безусловно для этого сделать все, что необходимо от правительства Воронежской области», - сказал в своем обращении к участникам конкурса и гостям фестиваля глава региона.

В числе победителей конкурса проект, посвященный столетию ВГУ, сад «Отражение», проект «Японский Сад для чаепития (Сад Будды)», проект «Этнохутор» Ломовского природного ландшафтного парка, сад от подрастающего поколения «Четыре времени года» и другие.

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Фестиваль «Город-Сад» многогранен. Здесь есть микро и макромир, Восток и Запад. Романтические цветочные клумбы соседствуют со строгими геометрическими композициями, гостей встречают зеркальные лабиринты сказочного леса и оптические иллюзии. Альпийская горка, Сад Будды, Парк затерянной мечты и сбывшихся желаний, Дед Мазай и зайцы, Сердца доброй воли – все это названия композиций фестиваля. Невозможно описать словами все разнообразие «Города-Сада», его нужно увидеть!

Дети и взрослые в восторге от возможности увидеть на фестивале животных: кур, уток, коз, гусей и коров, которые поселились в Этнохуторе. На площадке Воронежского зоопарка работает выставка насекомых. В одном из шатров «поселился» огромный мамонт.

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Ежедневно на фестивале проходят мастер-классы, лекции и презентации. Выступают разноплановые музыкальные коллективы. 31 августа в Воронеж прибыл «Звездный десант»: Зыкова Олеся, двукратный призер Олимпийских игр, Чемпионка Мира и Европы по лёгкой атлетике. Харитонов Сергей, чемпион мира по смешанным единоборствам, рукопашному бою и профессиональному кикбоксингу. Тимур Соловьев, телеведущий первого канала. Чепурных Злата, капитан команды "Звездный Десант", автор проекта #СпортивнаяСтрана, куратор федерального направления «Здоровый Образ Жизни» ВОО «Союз Добровольцев России».

Впереди еще много интересного. К первому сентября приурочен фестиваль для школьников «Планета цветов». Четвертый день фестиваля (02.09) назван «Сады России» и посвящен странам Содружества Независимых государств. Завершится фестиваль выступлением «Имперского русского балета» (Зеленый театр, 2 сентября в 18.00).

Место проведения - Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10). Часы работы фестиваля: с 10:00 до 20:00. Участие во всех событиях фестиваля – бесплатно. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области и сайте фестиваля.