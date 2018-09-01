В Воронеже во время циркового шоу Тамерлана Нугзарова на артистов упала конструкция

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-01T18:12:44+03:00

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1 сентября у всех ассоциируется с Днем знаний - веселым праздником школьников. Но артисты цирка Тамерлана Нугзарова запомнят эту дату из-за страшных событий, произошедших на манеже, которые чудом не унесли их жизни.

Все произошло во втором отделении представления в 13.14. На манеже шел аттракцион «Легенда», в котором рассказывается о добре и зле, о любви мужчины и женщины, преодолевающей любые преграды. Когда на сцену выходили наездники, оборвались тросы и лифтовая конструкция, на которой поднимают балет, упала прямо на артистов.

- Сильно задело парня-наездника. Он слетел с лошади и упал. Повредил лицо и получил травму головы. В больнице ему наложили швы и отпустили домой, - рассказывает администратор цирка Сергей Данильченко.

По словам сотрудника цирка, пострадали еще две девушки. У одной из них врачи диагностировали травму поясницы. Но серьезной опасности для здоровья она не представляет. Назначили мази. Вторая получила ушиб ребер.

Стоит отметить, что ни одна лошадь не пострадала. Они лишь испугались жуткого грохота.

- Мужественные девушки, которые также получили легкие ушибы, продолжили работать. У нас на сегодня было запланировано еще одно шоу в 16.00. Настолько они любят искусство, что несмотря на боль, все равно выходят на манеж. Хромают только за кулисами. А зрителям улыбаются, - делится Сергей.

Справка «КП»

Воронежский цирк построен в 1972 году, он рассчитан на 2,4 тыс. мест. С 28 июля в нем представлено цирковое шоу под руководством народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства Тамерлана Нугзарова. У цирка оставалось два дня гастролей в Воронеже.