Бегающий взгляд, уверенная речь и зажатые губы: как вели себя кандидаты в губернаторы Воронежской области на дебатах

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-31T17:59:47+03:00

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23 августа произошло нечто небывалое для Воронежской области: кандидаты в губернаторы в прямом эфире участвовали в дебатах. Тем, кто все пропустил, скажем сразу: «драки» не получилось. Претенденты пытались скорее презентовать себя, чем вести диалог (законодательство требует предоставления равного эфирного времени каждому, поэтому иного и не дано). Вместе с тем нельзя безапелляционно говорить, что первый «блин» вышел уж совсем комом.

- Что останется в голове у людей после того, как они это увидят и услышат? - такой вопрос задал бизнес-тренер и специалист в сфере переговорных процессов Евгений Житницкий на встрече Гильдии аналитических журналистов. И правда, что же нового нам дали дебаты? Мероприятие проходило 30 августа в ресторане Sherlock, так что без метода дедукции тут не обошлось.

Руки скажут больше слов

Оговоримся сразу: мы не раз уже писали о программах кандидатов, об их сильных и слабых сторонах, а также команде и многом другом, поэтому повторяться не будем. Лучше всего и вовсе представить, как будто вы смотрите дебаты практически без звука. Зачем? Так более отчетливо будут видны мельчайшие детали, которые на самом деле и формируют образ человека.

- Вы не обратили внимание на движение его руки? - начал свой разбор Евгений Житницкий с врио губернатора Александра Гусева. - Он говорит и подтверждает сказанное «рубящим» движением руки. Видно, что привык отдавать указания, быть лидером.

Достаточно вспомнить, что Александр Викторович был на «Воронежсинтезкаучуке» и мастером смены, и руководителем всего производства. Не говоря даже про политическую деятельность. В то же время небольшую скованность кандидата во время дебатов специалист объяснил тем, что Александру Гусеву больше нравится заниматься реальными делами, чем «пиаром».

- При этом зрительный контакт с аудиторией постоянно поддерживается. Все интонации у него нисходящие, он как бы ставит точку в каждом предложении. Это говорит об уверенности в себе и своей позиции, - продолжил Евгений.

Поведение Николая Воронина вызвало у эксперта больше вопросов: например, он отметил, что взгляд претендента от КПРФ с первых же секунд выступления начал «бегать».

- Послушайте, как он говорит. Много восходящих интонаций. При этом он постоянно поджимает губы. Это неуверенность. Непроизвольные шевеления пальцами - это суета. Когда человек сильно волнуется, проявляются такие мышечные зажимы. Данный кандидат, скорее всего, не чувствует своей силы, - уверен Евгений Житницкий.

Первое, что было отмечено в поведении Аркадия Минакова, претендента от партии «Родина», - «говорит хорошо». И это неудивительно, ведь он профессор, доцент кафедры истории России ВГУ.

- Человек умеет говорить с аудиторией. Слова он порой начинает из себя выдавливать, то есть все-таки немного зажат. Это заметно и по тому, как кандидат немного прижимает подбородок. Когда же он говорит о своей теме культуры, то оживляется, начинает проявлять эмоции в жестах. Вообще, у него руки работают лучше, чем у всех остальных. Опять же есть визуальный контакт, - подметил Евгений Житницкий.

Удивили?

Первое ощущение, которое вызвал у специалиста в сфере переговорных процессов Игорь Перевезенцев, - кандидат от «Партии Роста» испытывает некоторый дискомфорт в данной ситуации. По мнению эксперта, может сказываться и то, что данный претендент пока что достаточно молод. Действительно, на момент голосования кандидату только-только исполнится 30 лет.

- Он постоянно крутит ручку, голова опущена, а когда он сказал слова: «когда я стану губернатором», - то тут же прикусил губу. Обратите внимание, насколько быстро он говорит и беспрерывно. Так чаще всего проявляется неуверенность. Хотя парень молод и приятно выглядит, - подчеркивает Евгений Житницкий.

Виталий Климов, представляющий «Справедливую Россию», наоборот, напомнил бизнес-тренеру человека, который ведет совещание и учит остальных, что нужно делать. Редактор районной газеты «Россошь» предстал для эксперта неким авторитарным лидером.

- Будет ли этот человек учитывать чье-либо мнение, принимая какое-либо решение? Его стратегия на дебатах была поругать всех, - сказал Евгений Житницкий. - Это человек с очень низкой эмоциональностью. По поведению он консервативен и, скорее всего, будет использовать те решения, что уже когда-то использовал.

А вот депутат Гордумы Олег Бурцев откровенно удивил эксперта. Евгений Житницкий уверен, что после дебатов именно кандидат от ЛДПР мог запомниться больше остальных. А ведь в этом и есть суть презентации.

- Этот кандидат не зажат. Безусловно, чувствуется его сила, он даже давит ей. Обратите внимание: почти все в галстуках, а он - без. Что можно сказать о человеке, который не соблюдает дресс-код? Он вряд ли является дипломатом. Однако за счет всего этого данный кандидат запоминается на фоне всех остальных. И этого не отнимешь, - считает Евгений Житницкий.

Об образе человека может сказать мельчайшая деталь, даже то, как он держит ноги под столом. Кто-то их скрещивает - как будто защищается. Другие поджимают под стул, что говорит о неуверенности. По мнению Евгения Житницкого, только Александр Гусев и Николай Воронин уверенно держали ноги. Вероятно, они чувствуют опору под собой.

Быть может, прошедшие дебаты не были сверхинформативными, а кому-то и вовсе могли показаться скучными, однако они точно не были бесполезными, ведь благодаря им у нас сформировался образ всех кандидатов на пост №1 в регионе.