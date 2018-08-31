Открылись новые подробности расправы воронежского пенсионера над своей семьей и судебным приставом

СЕГОДНЯ 13:47 2018-08-31T13:52:07+03:00

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В пятницу, 31 августа, в Воронежский областной суд направили громкое уголовное дело 64-летнего Александра Зонова, убившего сына и невестку и ранившего судебного пристава.

Напомним, преступление пенсионер совершил 27 сентября. Около девяти утра в поселке Тепличный на улице Семеновской он подстерег приемного сына и невестку, возвращавшихся на «Мазде» домой после того, как отвезли в школу детей и хладнокровно расстрелял их. 37-летняя женщина и 39-летний мужчина погибли на месте. Сиротами остались двое мальчиков-подростков.

После этого Зонов отправился в дом на улице Рушникова, где жила его бывшая жена с младшим сыном. Там он открыл газ, разлил по плите легковоспламеняющуюся жидкость, и бросил туда спичку. Пожар уничтожил верхний этаж здания. Затем пенсионер поджег баню, она сгорела дотла.

Бывшей жене и младшему сыну Зонов сжег верхний этаж дома и баню.Фото: Максим ГОРОХОВ

В ходе следствия выяснили, что еще с 2010 года длится бракоразводный процесс Зонова с бывшей женой. По всей видимости, пенсионер затаил обиду, что раздел имущества произошел, по его мнению, несправедливо.

После всех этих злодейств Зонов и не думал успокаиваться. Он доехал на своей «Дэу-Нексиа» до Советского районного отдела судебных приставов и специально врезался в авто сотрудницы, которая вела дела, связанные с его бракоразводным процессом. Мстительный пенсионер захотел отомстить женщине за то, что по трем его искам с родственникам не удалось взыскать деньги. Хотя по остальным 13-ти все положенное ему по закону Зонов получил.

Расчеты Зонова не оправдались – 31-летней женщины не было на работе. Тогда он поставил машину в арку недалеко от отдела судебных приставов. А потом снова стал поджидать женщину. Когда ее увидел, то подошел и попросил не сообщать о ДТП. Женщина отказалась и вошла в здание. Дождавшись, когда она выйдет с коллегой на площадку перед отделом, Зонов стрельнул в нее из карабина и уехал. Женщину отвезли на «скорой», ее удалось спасти.

Буйного пенсионера удалось задержать около 15.30 во дворе на улице Шендрикова. Полицейские заметили мужчину, отходящего от автомобиля «Дэу» и узнали в нем по ориентировке Зонова. Стражи порядка потребовали от пенсионера остановиться, но он выхватил нож и стал размахивать им. Тогда полицейские сначала выстрелили в воздух, предупреждая Зонова, что следующая пуля будет уже в него. Однако буйный пенсионер продолжал махать ножом. Тогда полицейский два раза выстрелил в правую голень Зонова. Тот упал и выронил нож. Пенсионера скрутили.

- Александр Зонов будет отвечать перед судом сразу по четырем статьям УК – за убийство двух человек, поджог, покушение на убийство и применения насилия в отношении представителей властей при исполнении ими служебных обязанностей. Ему грозит пожизненное заключение, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.