2018-08-31T12:57:50+03:00
Общество

В области балета, как и прежде, "мы впереди планеты всей"

"Комсомолка" совместно с Банком «Возрождение» ( ПАО ) подготовила большую фотовыставку об искусстве одухотворенной пластики "Русский балет: мгновения"
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Этот год в России объявлен Годом русского балета. Наша страна показала всему миру наивысшее мастерство единения музыки и человеческого тела. Имена великих русских танцовщиков знает весь мир - Анна Павлова, Галина Уланова, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая прославили отечественную школу, поставили ее на недостижимый пьедестал. Сегодня им на смену пришли новые звезды - Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Светлана Захарова, Николай Цискаридзе.

О них и в целом о русском балете мы расскажем в нашей выставке фоторабот. В ней вы увидите фрагменты из спектаклей Большого театра, Мариинки, театра Эрмитаж и других отечественных балетных сцен. На полосах 50-х годов прошлого века Майя Полисецкая делится с читателями своими впечатлениями от новой партии, а 30 годами позже "Комсомолка" прощается с великой Галиной Улановой...

Но не стоит забывать и нам, воронежцам, о большой удаче и невероятной возможности видеть это удивительное искусство у себя, в своем родном городе. Воронежская балетная школа высоко ценится в России. Есть и у нас свои "звезды" - Татьяна Фролова, Александр Литягин, Светлана Носкова, Юлия Непомнящая, Марта Луцко, Денис Каганер, Михаил Ветров, Иван Негробов. Хореографическое училище и Театр оперы и балета делают Воронежскую область не только российской житницей и аграрным чудом, но и кузницей кадров великого вида искусства - балета.

Чтобы не забывать об этом ,обязательно приходите на выставку в Пушкинский сквер, расположенный рядом с театром оперы и балета. Торжественное открытие -3 сентября в 15.00. Работать она будет в течение двух недель- по 16-ое число

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Аудитория 6+

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