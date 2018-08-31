Выходные в Воронеже: "Город-сад", День детства, селфи с Пушкиным

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-31T01:57:42+03:00

"Комсомолка" расскажет, чем заняться в уик-энд с 31 августа по 2 сентября

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КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В Воронеже продолжаются концерты под открытым небом. 31 августа на Советской площади возле Воронежского концертного зала свои культурные достижения представят пять районов области. Выступят лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы Нижнедевицкого, Репьевского, Каширского, Хохольского, Верхнехавского районов. На площади развернутся выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Вход на концерт свободный. Начало в 17.00.

Продолжится в сентябре и проект «Лето в Кольцовском сквере». Несколько опен-эйров запланировали и на эти выходные. 1 сентября в сквере воронежцев будет развлекать Губернаторский эстрадно-духовой оркестр. А 2 сентября перед горожанами выступит Мужской хор филармонии. Начало концертов в 17.00, вход свободный.

ГОРОД-САД

К чести организаторов, никаких заторов на входах нет – сработало достаточное количество рамок. На фестивале установили огромное количество туалетов, по дорожкам - множество указателей, объясняющих где и что посмотреть.

Центральный парк украсили более сотни ландшафтных композиций. Здесь проходит ландшафтный фестиваль "Город-сад". На ручье обустроили утонченный японский сад, на парковке - граффити, на спуске Комсомольской горки появилась огромная биокартина, а Пионерская горка стала гигантским муравейником! Вход на фестиваль свободный - с 10.00 до 20.00. Что посмотреть и с чем сделать фото - читайте 10 лучших объектов воронежского ландшафтного фестиваля «Город-сад» А программу форума смотрите здесь.

СЕЛФИ С ПУШКИНЫМ

2 сентября на фестивале «Мой город - мои возможности» запланирован тематический день «Воронеж - город детства! Специальная городская библиотека искусств имени Пушкина приглашает горожан на Советскую площадь. Здесь пройдет информационно-развлекательная программа «По следам искусства с Пушкиным». Каждый сможет проверить свои знания в творческой сфере. В этот день воронежцы смогут сфотографироваться с Александром Сергеевичем и его супругой Натали Гончаровой. Начало в 16.00, вход свободный.

ВОРОНЕЖ - ГОРОД ДЕТСТВА

2 сентября фестиваль «Мой город - мои возможности» представляет тематический день «Воронеж - город детства». В парке Патриотов, лесопарке Оптимистов, Комсомольском сквере с 10.00 до 18.00 пройдут соревнования Воронежской лиги дворового футбола на Кубок Воронежа.

В парке «Алые Паруса» в 17.00 начнутся соревнования по стритболу, а в 19.00 покажут современные отечественные фильмы для детей.

В парке «Орленок» программа с концертами, мастер-классами по живописи, плетению из бумажной лозы, тестопластике, вязанию, лекциями, фото-зонами, выставкой декоративно-прикладного творчества, интерактивными площадками, буккроссингом, чтением на лужайке пройдет с 12.00 до 20.00.

У памятника Пятницкому с 12.00 пройдет программа «Молодежь - детям».

На Никитинской площади с 12.00 пройдет множество мероприятий: встреча с писателями Алексеем Бондаревым и Валерией Колесниковой, конкурс «Знатоки детской литературы», лекции по детской психологии, игры, мастер-класс по мыловарению, аквагрим для самых маленьких, мастер-класс по художественной росписи для детей, консультации по ландшафтному дизайну.

На Советской площади с 12.00 до 20.00 пойдут концерты детских коллективов Воронежа, а завершатся они карнавалом. Будут игры и выставка «Медвежий вернисаж».

У театра кукол «Шут» с 12.00 до 19.00 свою программу представят фитнес-клубы. В 16.00 покажут сказку «Кощей Бессмертный». Вход на мероприятия свободный.

ТЕАТР В КИНО: «Комедия ошибок»

2 сентября в 15.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет театральная трансляция. Лондонский театр "Глобус" покажет "Комедию ошибок" Шекспира. Этот спектакль - блистательный образец комедии положений с закрученным сюжетом, великолепной актерской игрой и искрометным юмором.

Антифол, разлученный в детстве со своим братом-близнецом, прибывает вместе со своим слугой Дромио в город Эфес. Он не предполагает, что именно здесь и проживает его брат, также нареченный Антифолом и располагающий слугой по имени Дромио, братом-близнецом первого. Из-за того, что в одном городе внезапно оказываются одновременно две одинаковые пары слуги и господина, начинается путаница, влекущая множество комичных ситуаций и нелепых недоразумений.

Спектакль демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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ВЫСТАВКА ИЗВЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА

В Доме журналистов открылась выставка «С миру по фотке». Это «персоналка» известного воронежского журналиста и писателя Виталия Жихарева.

Виталий Иванович в журналистике с 1970 года, в разное время возглавлял ведущие СМИ области. Является лауреатом премии Правительства РФ в области средств массовой информации, премии «Золотой гонг», включен в «Золотой фонд Воронежской области», награжден медалью «За труды во благо земли Воронежской». В творческой копилке мастера 13 историко-документальных книг.

Эта фотовыставка - четырнадцатая на счету Виталия Жихарева. Экспозицию приурочили к 70-летнему юбилею автора. Она состоит из четырех разделов: «Путешествия», «Портреты», «Двое» и «Природа».

Посмотреть экспозицию можно до 15 сентября, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ ДНР И ЛНР

В музее имени Крамского открылись две новые выставки. Свои работы на суд воронежцев представили художники из соседних Донецка и Луганска.

Равиль Акмаев привез в столицу Черноземья из 86 произведений в технике живописи и графики. «Друг из Донецка» показывает внутренний мир художника, построенный на тонких жизненных наблюдениях и богатой творческой фантазии. Этот мир густонаселен как вымышленными персонажами, так и реальными историческими личностями: на полотнах короли и шуты, известные писатели, поэты, музыканты и артисты, государственные деятели и наши современники представлены через ироничную призму видения автора.

Выставка Сергея Кондрашова объединила сотню произведений автора, живопись и графику - портреты, пленительные пейзажи, а также работы, посвященные вооруженному конфликту на востоке Украины.

Выставки можно будет посмотреть до 2 сентября.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

С 17 августа в Воронеже работает выставка «Политика принятия». Посмотреть современное искусство можно на новой площадке музея имени Крамского в Доме губернатора (пр.Революции, 22).

Суть выставки современных художников «Политика принятия» состоит из размышлений о социуме, о взаимодействии между теми, с кем мы общаемся в течение жизни, о тех основах, на которых они строятся, вариативности иерархии или горизонтали отношений.

В экспозицию вошли разноплановые произведения искусства (аудио- и видеоарт, графика) семи художников из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга, подготовленные участниками специально для этой выставки.

Посетить ее можно до 9 сентября по четвергам с 17.00 до 19.00, воскресеньям с 12.00 до 14.00.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ