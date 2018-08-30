Сегодня в Воронеже начал работу восьмой международный фестиваль «Город-Сад»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-30T16:11:25+03:00

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Этот международный фестиваль проходит под эгидой Года Японии в России и Года добровольца. Мероприятие организовано при поддержке врио губернатора и правительства Воронежской области. Фестиваль максимально интерактивен. Каждый из четырех фестивальных дней носит тематический характер. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах и квестах, послушать лекции. Все 4 дня фестиваля будут проходить встречи с известными спортсменами, телеведущими, актерами, хореографами.

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Как рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области, 30 августа, выступят уникальные мастера:

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С каждым годом работы фестиваля количество садов, флористических композиций и арт-объектов становится все больше. Отдельный восторг вызывают новшества этого года – огромная биокартина на склоне Комсомолькой горки, где маленькая воронежская девочка Есения держит матрешку с хрупким и нежным цветком. Такой арт - объект создан французскими художниками в России и уже сотни воронежцев успели сделать с ним фото.

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Завершится фестиваль «Город-Сад» 2 сентября выступлением «Имперского русского балета» под управлением Гедиминаса Таранды. Выступление легендарной балетной труппы начнется в Зеленом театре 2 сентября в 18.00. Вход на мероприятие свободный, каждый желающий сможет на два часа перенестись в мир музыки и пластики! «Имперский Русский Балет» сохранил уникальные традиции исполнительского мастерства и вдохновенного творчества. Его выступление – подарок для всех жителей и гостей города!

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Напоминаем, место проведения фестиваля - Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10). Часы работы фестиваля: с 10:00 до 20:00. Участие во всех событиях фестиваля бесплатное. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области (http://www.dprvrn.ru/) и сайте фестиваля (http://vrngorodsad.ru/)